” صلة ” : وظائف نسائية شاغرة بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أكدت شركة ” صلة ” المتخصصة في إدارة العمل والتدريب والتوظيف عن بُعد ومراقبة الإنتاجية والتعليم الإلكتروني، اليوم الأربعاء، عن توفير وظائف إدارية للسيدات، وذلك للعمل من المنزل ضمن نظام الشفتات المسائية، لدى فروع الشركة في منطقة الرياض.

وأوضحت ” الشركة ” أن التقديم مفتوح بدءًا 27 يونيو 2018، والوظائف تحت مسمى ” ممثلة خدمة عملاء “.

بيّنت ” الشركة ” ، أن الوظائف لحمَلة الدرجة الجامعية في تخصص ذي الصلة، والأفضلية لمن تمتلك خبرة سابقة في نفس المجال.

وأشارت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط هنا :