آل الشيخ يرد على منتقديه لإقالة مارفيك من تدريب الأخضر: أشغلتونا

نواف السالم(صدى):

رد رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، اليوم الأربعاء، على منتقديه بشأن إقالة المديرالفني السابق للأخضر مارفيك.

ونشر ” آل الشيخ ” عبر حسابه الشخصي على موقع ” انستغرام ” ، صورة تتضمن نتائج المنتخب الاسترالي الذي يدربه مارفيك في الوقت الحالي بمونديال روسيا؛ معلقًا : ” أشغلتونا ، هذا مارفيك “.

يجدر الإشارة إلى أن منتخب استراليا خرج أمس من منافسات مونديال روسيا؛ عقب الهزيمة أمام بيرو، محتلا المركز الأخير في المجموعة الثالثة.

وجاءت أرقام المنتخب الاسترالي بقيادة مارفيك في المونديال كالتالي:

فوز: صفر

النقاط : 1

سجل : 2

استقبل: 5