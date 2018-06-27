آل الشيخ يرد على منتقديه لإقالة مارفيك من تدريب الأخضر: أشغلتونا
رد رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، اليوم الأربعاء، على منتقديه بشأن إقالة المديرالفني السابق للأخضر مارفيك.
ونشر ” آل الشيخ ” عبر حسابه الشخصي على موقع ” انستغرام ” ، صورة تتضمن نتائج المنتخب الاسترالي الذي يدربه مارفيك في الوقت الحالي بمونديال روسيا؛ معلقًا : ” أشغلتونا ، هذا مارفيك “.
يجدر الإشارة إلى أن منتخب استراليا خرج أمس من منافسات مونديال روسيا؛ عقب الهزيمة أمام بيرو، محتلا المركز الأخير في المجموعة الثالثة.
وجاءت أرقام المنتخب الاسترالي بقيادة مارفيك في المونديال كالتالي:
فوز: صفر
النقاط : 1
سجل : 2
استقبل: 5
ابن البلد[ عدد التعليقات: 488 ] نشر منذ يومين
الخيرة فيما اختاره الله
مواطن سعودي[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ يوم واحد
ياليت يكون فيه استبيان مفتوح لمدى رضا الشارع السعودي عن اداء مسؤولي المنتخبات السعودية , بدأنا نسمح عبارات سيئة مخجلة ضد جهات معينة وتعليقات متدنية المستوى لم نكن نسمعها سابقا” من مسؤولي الرياضة السعودية والذين في العادة يمتازون بالحنكة واحترام الأخرين مهما كانت الظروف مثلهم مثل أي مسؤول في وزارات أخرى في هذا البلد.
الدولة رعاها الله دعمت بالكثير خصوصا” التوجه الرائد لسمو الأمير محمد بن سلمان يحفظه الله وهذا الدعم بحد ذاته كفيل بتحقيق نجاحات بإذن الله وتحتاج فقط من يدير هذا الدعم للوصول الى المستوى المطلوب ونتائج مسؤول الرياضة اذا ربط بمنطق إهانة وتحقير أو لغة تهديد لايمكن أن تكون مطلبنا .