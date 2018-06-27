الفرح يسيطر على إعلاميو البرازيل عقب مغادرة الألمان المونديال

ماجد محمد(صدى):

إنتابت حالة من الفرح العارمة الإعلاميين البرازيليين، اليوم الأربعاء، في المنطقة الإعلامية بموسكو، بعد خروج ألمانيا من كأس العالم ٢٠١٨، جاء ذلك بعد فوز منتخب كوريا الجنوبية على حامل اللقب بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التى جمعت المنتخبين باستاد ” كازان أرينا ” ، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة لمنافسات المجموعة السادسة ببطولة كأس العالم روسيا 2018.

هذا وأحرز هدفي الفوز للمنتخب الكوري على ” المانشافت ” كلًا من اللاعب ” كيم يونغ غون ” فى الدقيقة 92 و أتبعه رفيقه اللاعب ” سيو هيونغ مين ” فى الدقيقة 96 من زمن اللقاء.