النيابة العامة توضح عقوبة التحرش إذا كان المجني عليه طفلًا
أوضحت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، عقوبة جريمة التحرش في حالة إن كان المجني عليه طفلاً ، أو من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : يعاقب الجاني بالسجن لمدة تصل خمس سنوات، وبغرامة مالية تصل ثلاثمائة الف ريال وفقاً لنظام مكافحة جريمة التحرش.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49341 ] نشر منذ يومين
بس هذي العقوبه ……………؟
طلال[ عدد التعليقات: 1441 ] نشر منذ يومين
واذا معه واسطه كيف الحال
ماجد[ عدد التعليقات: 1354 ] نشر منذ يومين
التحرش له اسباب وأقوى سبب التبرج فياليت العقوبه تشمل الجميع
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 775 ] نشر منذ يومين
المفروض ان يكون هناك قانون جديد يكون .
قانون ( عدم الاحتشام ) خاص للنساء وكلن ياخذ جزاءه من الجنسين .
خديجه[ عدد التعليقات: 727 ] نشر منذ يومين
المفروض قتل. ماهو سجن. وش هالعقوبه الدلع. خصوصا الاطفال. قتل بدون استثنااء. يدمرر مستقبل طفل ويقولون سجن
عمار[ عدد التعليقات: 397 ] نشر منذ يومين
انا اقترح يتم مصادرة اداة التحرش وهو القضيب
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1471 ] نشر منذ يومين
الدرباويه والمفحطين شغالين تشحيط بالبزران…. وين هالقانون عنهم