النيابة العامة توضح عقوبة التحرش إذا كان المجني عليه طفلًا

حمود العنزي (صدى):

أوضحت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، عقوبة جريمة التحرش في حالة إن كان المجني عليه طفلاً ، أو من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : يعاقب الجاني بالسجن لمدة تصل خمس سنوات، وبغرامة مالية تصل ثلاثمائة الف ريال وفقاً لنظام مكافحة جريمة التحرش.