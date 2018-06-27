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النيابة العامة توضح عقوبة التحرش إذا كان المجني عليه طفلًا

النيابة العامة توضح عقوبة التحرش إذا كان المجني عليه طفلًا
حمود العنزي (صدى):

أوضحت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، عقوبة جريمة التحرش في حالة إن كان المجني عليه طفلاً ، أو من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : يعاقب الجاني بالسجن لمدة تصل خمس سنوات، وبغرامة مالية تصل ثلاثمائة الف ريال وفقاً لنظام مكافحة جريمة التحرش.


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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 49341 ] نشر منذ يومين

بس هذي العقوبه ……………؟

[ عدد التعليقات: 1441 ] نشر منذ يومين

واذا معه واسطه كيف الحال

[ عدد التعليقات: 1354 ] نشر منذ يومين

التحرش له اسباب وأقوى سبب التبرج فياليت العقوبه تشمل الجميع

[ عدد التعليقات: 775 ] نشر منذ يومين

المفروض ان يكون هناك قانون جديد يكون .
قانون ( عدم الاحتشام ) خاص للنساء وكلن ياخذ جزاءه من الجنسين .

[ عدد التعليقات: 727 ] نشر منذ يومين

المفروض قتل. ماهو سجن. وش هالعقوبه الدلع. خصوصا الاطفال. قتل بدون استثنااء. يدمرر مستقبل طفل ويقولون سجن

[ عدد التعليقات: 397 ] نشر منذ يومين

انا اقترح يتم مصادرة اداة التحرش وهو القضيب

[ عدد التعليقات: 1471 ] نشر منذ يومين

الدرباويه والمفحطين شغالين تشحيط بالبزران…. وين هالقانون عنهم

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