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    يونيو

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  3. سائق يخرج إلى كتف الطريق فيحدث مالم يتوقعه

سائق يخرج إلى كتف الطريق فيحدث مالم يتوقعه




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