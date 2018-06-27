بالفيديو.. إنفصال قلاب على الطريق السريع بينبع

نايف السالم(صدى):

تداول عدد من وسائل الإعلام، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يوثق حادث مروع على طريق سريع بينبع وذلك بعد انفصال ” قلاب ” إلى نصفين .

أوضح ” الفيديو ” ، أن قائد القلاب قام برفع الجزء الخلفي للأعلى، وهو يسير بسرعة عالية على الطريق، وعندما إقترب السائق من إحدى اللوحات الإرشادية المرورية ، اصطدم بها القلاب بقوة ما أدى لإنفصال الجزء الخلفي وإنحرف الجزء الأمامي للقلاب إلى الجهة المقابلة للطريق.