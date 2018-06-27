  • الأربعاء 27

    يونيو

  1. الرئيسية
  2. حوادث
  3. بالفيديو.. إنفصال قلاب على الطريق السريع بينبع

بالفيديو.. إنفصال قلاب على الطريق السريع بينبع

بالفيديو.. إنفصال قلاب على الطريق السريع بينبع
نايف السالم(صدى):

تداول عدد من وسائل الإعلام، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يوثق حادث مروع على طريق سريع بينبع وذلك بعد انفصال ” قلاب ” إلى نصفين .

أوضح ” الفيديو ” ، أن قائد القلاب قام برفع الجزء الخلفي للأعلى، وهو يسير بسرعة عالية على الطريق، وعندما إقترب السائق من إحدى اللوحات الإرشادية المرورية ، اصطدم بها القلاب بقوة ما أدى لإنفصال الجزء الخلفي وإنحرف الجزء الأمامي للقلاب إلى الجهة المقابلة للطريق.


الوسوم:

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 49214 ] نشر منذ 1 ساعة

هل هو متعمد يسوي كذا …………..؟

,, الله اعلم ,,

[ عدد التعليقات: 85 ] نشر منذ 16 دقيقة

الله يستر لا يكون فيه احد من العمال بنصف الطريق
اشوف عامل واقف بالطريق الثاني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *