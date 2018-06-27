فيديو مروع لعائلة تعثر على 11 ثعبان كوبرا داخل منزلهم
أصيبت عائلة تعيش بقرية في منطقة بادارك في أوديشا بالذعر، بعد العثور على أكثر من مائة ثعبان كوبرا داخل منزلهم.
وعقب إبلاغ مسئولي الغابات ، على الفور انتقلوا للمنزل و ساعدوا العائلة في إزالة الثعابين الصغيرة الخطيرة، وإطلاق سراحها في بيئتها الطبيعية، بعيدا عن منازل سكان القرية.
وتم العثور على 111 ثعبانا صغيرا و 20 بيضة في المنزل الطيني، ويعتقد أن عمر الكوبرا يصل إلى ثلاثة أيام.
وأظهرت لقطات تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الثعابين الصغيرة تتلوى حول بعضها في مشهد مرعب.
ماجد[ عدد التعليقات: 1378 ] نشر منذ 1 ساعة
الكوبرا الثعبان الوحيد الذي سمه لا ينتزع لان سمه بين لعابه لي صديق مروض ثعابين عطاني المعلومة ذي والله اعلم
همس[ عدد التعليقات: 1290 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يحيمنا من سيرتهم كتير بيخوف الشكل
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49214 ] نشر منذ 1 ساعة
اعوذ باالله من شر ماخلق ,,