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فيديو مروع لعائلة تعثر على 11 ثعبان كوبرا داخل منزلهم

فيديو مروع لعائلة تعثر على 11 ثعبان كوبرا داخل منزلهم
نيودلهي(صدى):

أصيبت عائلة تعيش بقرية في منطقة بادارك في أوديشا بالذعر، بعد العثور على أكثر من مائة ثعبان كوبرا داخل منزلهم.

وعقب إبلاغ مسئولي الغابات ، على الفور انتقلوا للمنزل و ساعدوا العائلة في إزالة الثعابين الصغيرة الخطيرة، وإطلاق سراحها في بيئتها الطبيعية، بعيدا عن منازل سكان القرية.

وتم العثور على 111 ثعبانا صغيرا و 20 بيضة في المنزل الطيني، ويعتقد أن عمر الكوبرا يصل إلى ثلاثة أيام.

وأظهرت لقطات تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الثعابين الصغيرة تتلوى حول بعضها في مشهد مرعب.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1378 ] نشر منذ 1 ساعة

الكوبرا الثعبان الوحيد الذي سمه لا ينتزع لان سمه بين لعابه لي صديق مروض ثعابين عطاني المعلومة ذي والله اعلم

[ عدد التعليقات: 1290 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يحيمنا من سيرتهم كتير بيخوف الشكل

[ عدد التعليقات: 49214 ] نشر منذ 1 ساعة

اعوذ باالله من شر ماخلق ,,

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