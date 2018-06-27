فيديو مروع لعائلة تعثر على 11 ثعبان كوبرا داخل منزلهم

نيودلهي(صدى):

أصيبت عائلة تعيش بقرية في منطقة بادارك في أوديشا بالذعر، بعد العثور على أكثر من مائة ثعبان كوبرا داخل منزلهم.

وعقب إبلاغ مسئولي الغابات ، على الفور انتقلوا للمنزل و ساعدوا العائلة في إزالة الثعابين الصغيرة الخطيرة، وإطلاق سراحها في بيئتها الطبيعية، بعيدا عن منازل سكان القرية.

وتم العثور على 111 ثعبانا صغيرا و 20 بيضة في المنزل الطيني، ويعتقد أن عمر الكوبرا يصل إلى ثلاثة أيام.

وأظهرت لقطات تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الثعابين الصغيرة تتلوى حول بعضها في مشهد مرعب.