تونس بدون حارس مرمى قبل لقاء بنما وتنتظر رد الفيفا

طلال الغامدي(صدى):

ينتظر منتخب تونس قبل ساعات من مواجهة بنما في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات بالمونديال، رد ” الفيفا ” بشأن دعوة الاتحاد التونسي الحارس معز بن شريفية للانضمام لتشكيلة المنتخب الوطني الأول.

ونشر اتحاد تونس في بيان له : ” على خلفية إصابة الحارس فاروق بن مصطفى مع نهاية الحصة التدريبية مساء الثلاثاء، والتي استوجبت نقله للمستشفى لإجراء كشوفات بالأشعة وستمنعه من المشاركة في مباراة بنما وجهت الجامعة ( الاتحاد ) رسمياً الدعوة للحارس معز بن شريفية “.

يجدر الإشارة إلى أن لوائح فيفا تمنع تغيير أي لاعب في هذا الوقت من البطولة، ولكن يبدو أن تونس تعتمد على المادة الخاصة ” بالظروف القهرية ” لاستدعاء الحارس بن شريفية.

وكان الحارس بن مصطفى أصيب في الركبة لتخسر تونس جهود حارسها الثاني بعد أن خرج حارس المرمى الأول معز حسن من تشكيلة الفريق بسبب إصابته بخلع في الكتف بعد ربع ساعة من الجولة الافتتاحية أمام إنجلترا.

يجدر الإشارة إلى أن مباراة تونس أمام بنما غدا أيًا كانت نتيجتها ستودع تونس المونديال، ولكن يأمل المنتخب العربيالخروج بانتصار معنوي أمام بنما التي تأكد خروجها أيضاً.