وزير الإعلام يعلق على استقالة “ خالد مدخلي “ من قناة الاخبارية

نايف السالم(صدى):

رد مدير القناة الإخبارية خالد مدخلي، على ثناء وزير الإعلام عواد بن صالح العواد، بعد تقديمه استقالته من القناة اليوم الأربعاء.

وقال مدخلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : معالي الوزير الدكتور عوّاد العواد كنت ولا زلت سندا وداعما لكل العاملين في منظومتنا الإعلامية الشامخة لك جزيل الشكر وفائق الامتنان على ثقتك في شخصي ، وعلى هذه الإشادة التي سأظل أفخر وأعتز بها كاعتزازي بشخصكم الكريم.

وأضاف مدخلي : سأظل خادما لوطني وإعلام وطني في كل مكان وزمان.

وكان وزير الإعلام كتب على ” تويتر ” : الزميل الأستاذ خالد مدخلي قيمة إعلامية وطنية وإضافة كبيرة أرجو أن يبقى أثرها في قناتي السعودية والإخبارية، وقبول استقالته جاء احترامًا لرغبته مع تمنياتي له بالتوفيق والنجاح.

ويذكر أن الوزير قد قرّر تعيين خالد بن أحمد مدخلي مديراً لقناة الإخبارية في مارس الماضي، في إطار الخطة التطويرية للإذاعة والتلفزيون والاستفادة من الخبرات.