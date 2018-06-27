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كوستاريكا تغادر المونديال بعد تعادلها أمام سويسرا

كوستاريكا تغادر المونديال بعد تعادلها أمام سويسرا
ماجد الأشرم(صدى):

تعادلا كلًا من المنتخب السويسري ونظيره الكوستاريكي بهدفين مقابل هدفين ، وذلك خلال مباراة الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الخامسة، لبطولة كأس العالم روسيا 2018 والتي أقيمت بملعب ” نيجني نوفغورود “.

وأحرز اللاعب السويسري ” بيلريم دزيمايلي ” الهدف الأول في الدقيقة 31 من عمر اللقاء، وأتبعه اللاعب الكوستاريكي ” كيندال واستون ” بتسجيل هدف التعادل لمنتخب بلاده في الدقيقة 56 مع بداية الشوط الثاني، وجاء اللاعب ” جوزيب دراميتش ” وهز شباك كوستاريكا في الدقيقة 88 من عمر اللقاء، وأحرز الهدف الرابع فى اللقاء اللاعب ” يان سومر ” فى الدقيقة 93 فى مراماه.

وسعى منتخب ” سويسرا ” ، للفوز فى مباراة اليوم لحسم تأهله لدور الـ16 من نهائيات كأس العالم المقامة حاليًا فى روسيا، بعد أن احتل المركز الثانى فى ترتيب المجموعة، برصيد 4 نقاط، بعد أن تعادل مع البرازيل بنتيجة 1-1 فى أولى مبارياته بالمونديال، وفاز على صربيا بنتيجة 2-1 فى مباراة الجولة الثانية من البطولة.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1354 ] نشر منذ يومين

اصحاب مجهود كبير الاتنين الله يوفقهم ونشوف مين راح يتاهل

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