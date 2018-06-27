” الهيئة الملكية ” : 23 وظيفة شاغرة للرجال بالجبيل

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الهيئة الملكيّة بالجبيل، اليوم الأربعاء، عن توفّر عدد من الوظائف التعليمية للرجال، من حمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في ” معهد الجبيل التقني “.

وأوضحت ” الهيئة ” ، أن التقديم متاح بدءًا من 27 يونيو الجاري ومستمر حتى تاريخ 26 أغسطس 2018، وأن الوظائف المتاحة وفق التخصصات الأتية ” (عدد 4 وظائف) مدرب مهارات الأجهزة والتحكم الصناعي، (عدد وظيفتين) مدرب المهارات الكهربائية الصناعية، ( عدد وظيفتين ) مدرب الغطس التجاري، (عدد وظيفتين) مدرب تركيب الأنابيب والتصنيع، ( عدد 3 وظائف ) مدرب في مهارات عمليات التشغيل والبتروكيماويات، ( عدد وظيفتين ) مدرب أول في مهارات عمليات التشغيل والبتروكيماويات، ( عدد وظيفتين ) مدرب اللحام الصناعي، ( عدد وظيفتين ) مدرب مشغل رافعة، ( عدد 4 وظائف ) مدرب معدات هندسية.

ولفتت ” الهيئة ” ، إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنا..