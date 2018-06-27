بالصور.. البرازيل تنجو من لعنة الكبار بالفوز على صربيا
عبر منتخب البرازيل ، اليوم الأربعاء، دور المجموعات في مونديال روسيا بنجاح عقب الفوز على صربيا بهدفين نظيفين.
وأحرز هدف البرازيل الأول اللاعب باولينيو في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول، وعزز تياغو سيلفا تقدم السامبا في الدقيقة 68.
وبفوز البرازيل ضمن المنتخب التأهل إلى دور الـ 16 بعد حصد 7 نقاط في دور المجموعات، بينما ودعت صربيا المونديال بعد حصد 3 نقاط.
طلال[ عدد التعليقات: 1441 ] نشر منذ يومين
ياترا مين راح يتأهل اليوم ؟
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2426 ] نشر منذ يومين
منتخب قوي البرازيل
ماجد[ عدد التعليقات: 1354 ] نشر منذ يومين
رب ضارة نافعة
ألمانيا بخروجها تنجو من انتقام السامبا البرازيلية