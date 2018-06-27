وظائف صحية وهندسية شاغرة في مركز الأمير سلطان لأمراض القلب

فاطمة المالكي(صدى):

أطلق مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة بالرياض، عدد من الوظائف الصحية والهندسية والفنية الشاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ للعمل بمقر المركز بالرياض.

وأوضح المركز أن الوظائف المتاحة على مسمى: مهندس أجهزة طبية، كهربائي سيارات، مشرف ميكانيكا، منسق مشاريع، فني تقنية قلب: شهادة الدبلوم أو أعلى في تخصص ذي الصلة.

وقال المركز إنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 13 شوال 1439هـ، والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 27 شوال 1439هـ.

لمعرفة التفاصيل أضغط هنا: