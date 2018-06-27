البحث عن فريق كرة قدم اختفى بالكامل داخل كهف بتايلاند
تستمر السلطات التايلاندية في جهوها؛ للبحث عن فريق كرة قدم مكون من 12 فرداً ، بعد أن اختفى منذ السبت الماضي، خلال زيارته لكهف يعد وجهة سياحية في البلد الآسيوي.
وأعتقدت السلطات أن من الممكن أن يكون اللاعبين ” الناشئين ” ومدربهم دخلوا الكهف الذي يعرف بكهف ” ” تام لوانج ” داخل حديقة الغابات ” كون نام نانغ نون ” في مقاطعة تشيانغ راي، وعلقوا داخله حتى الآن، أو ربما المجموعة حوصرت بعد هطول أمطار غزيرة على نبع مائي بالكهف، الذي يعد مزارا سياحيا يمتد لعدة كيلومترات داخل الأرض.
يجدر الإشارة إلى أن التجاويف تنتشر داخل الكهف ، الذي يعتبر من أعمق وأطول الكهوف في تايلاند
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49341 ] نشر منذ يومين
لاتخافون راحوا يزرعون فجل ويعودون ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30173 ] نشر منذ يومين
يمكن طلعو تسلل😂😂
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 3369 ] نشر منذ يومين
12 فرد ان شاء الله يجدوهم حتي يرجعوا لأهلهم
الحجاج[ عدد التعليقات: 54 ] نشر منذ يومين
حنا شعب عاطفي ونحب الخير ياليت منتخبنا والطاقم الفني والإداري برئاسة رئيس هئية الرياضة يدخلون هذا الكهف تبرعاً منهم للبحث عن الفريق المفقود وأجرهم على الله.