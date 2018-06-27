البحث عن فريق كرة قدم اختفى بالكامل داخل كهف بتايلاند

ماجد محمد(صدى):

تستمر السلطات التايلاندية في جهوها؛ للبحث عن فريق كرة قدم مكون من 12 فرداً ، بعد أن اختفى منذ السبت الماضي، خلال زيارته لكهف يعد وجهة سياحية في البلد الآسيوي.

وأعتقدت السلطات أن من الممكن أن يكون اللاعبين ” الناشئين ” ومدربهم دخلوا الكهف الذي يعرف بكهف ” ” تام لوانج ” داخل حديقة الغابات ” كون نام نانغ نون ” في مقاطعة تشيانغ راي، وعلقوا داخله حتى الآن، أو ربما المجموعة حوصرت بعد هطول أمطار غزيرة على نبع مائي بالكهف، الذي يعد مزارا سياحيا يمتد لعدة كيلومترات داخل الأرض.

يجدر الإشارة إلى أن التجاويف تنتشر داخل الكهف ، الذي يعتبر من أعمق وأطول الكهوف في تايلاند