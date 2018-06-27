” كلنا إخوانك على الطريق ” .. الرجال يساندون قائدات المركبات بطريقتهم الخاصة

نايف السالم(صدى):

في لافتة رائعة أبرزت المشهد الحضاري في المملكة، بشأن السماح للمرأة بالقيادة، قرر الرجال دعم النساء ، وبث الطمأنينة في نفوسهم عقب بدء تنفيذ القرار.

ودشن المواطنون عبر منصة ” تويتر ” وسم ” كلنا إخوانك على الطريق “، الذي حمل عددا من الرسائل من الرجال للمرأة التي بدأت مؤخرًا في القيادة بشوارع المملكة.

وترصد ” صدى ” أبرز ما جاء بتغريدات المتابعين عبر وسم ” كلنا إخوانك على الطريق ” .

اعتبر المغردون عبر الوسم أن قرار السماح للمرأة بالقيادة هو قرار حكيم؛ معربين عن ثقتهم في نساء المملكة وحكمتهم.

وقال أحد المغردين: التزمي حشمتك وعفتك وابشري برجال المملكه يوقفون معك من كل صوب اما تطلعين غير محتشمة فانتي واهلك تتحملون عواقب ذلك “.

وأضاف أخر : ” المرأة يمكنها أن تساعد والدها المسن الذي لا يقدر على القيادة في قضاء حوائجه “.

وأكد أخرون على أن السماح للمرأة بالقيادة سيحافظ على خصوصية العوائل السعودية وعدم اطلاع السائق الأجنبي على هذه الخصوصية.