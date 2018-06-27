” كلنا إخوانك على الطريق ” .. الرجال يساندون قائدات المركبات بطريقتهم الخاصة
في لافتة رائعة أبرزت المشهد الحضاري في المملكة، بشأن السماح للمرأة بالقيادة، قرر الرجال دعم النساء ، وبث الطمأنينة في نفوسهم عقب بدء تنفيذ القرار.
ودشن المواطنون عبر منصة ” تويتر ” وسم ” كلنا إخوانك على الطريق “، الذي حمل عددا من الرسائل من الرجال للمرأة التي بدأت مؤخرًا في القيادة بشوارع المملكة.
وترصد ” صدى ” أبرز ما جاء بتغريدات المتابعين عبر وسم ” كلنا إخوانك على الطريق ” .
اعتبر المغردون عبر الوسم أن قرار السماح للمرأة بالقيادة هو قرار حكيم؛ معربين عن ثقتهم في نساء المملكة وحكمتهم.
وقال أحد المغردين: التزمي حشمتك وعفتك وابشري برجال المملكه يوقفون معك من كل صوب اما تطلعين غير محتشمة فانتي واهلك تتحملون عواقب ذلك “.
وأضاف أخر : ” المرأة يمكنها أن تساعد والدها المسن الذي لا يقدر على القيادة في قضاء حوائجه “.
وأكد أخرون على أن السماح للمرأة بالقيادة سيحافظ على خصوصية العوائل السعودية وعدم اطلاع السائق الأجنبي على هذه الخصوصية.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49341 ] نشر منذ يومين
هذا هو الأوجب ,,
,, احفظ اعراض الناس يحفظ الله عرضك ,,
ماجد[ عدد التعليقات: 1354 ] نشر منذ يومين
مضت اربعة ايام منذوا اعلان فيادة المرأة ولم نرى امرأة تقود الا في الاعلام الكاذب.!!هذا دليل قاطع مضت على ان الشعب متمسك بدينه وعاداته وتقاليده مهما حاول الاعلام عمل مسرحيات محاولين تعبيد الطريق الصعب.
طلال[ عدد التعليقات: 1441 ] نشر منذ يومين
رحمتكم والله..
ماباقي غير ترموا العقال قدامنا وتقولون داخلين على الله ثم عليك ياطويلة العمر.. سوقي 😅😂
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 775 ] نشر منذ يومين
ماشفت ولاحرمه تسوق للأن لدرجة انه شكيت انهم سمحو للحريم بالقيادة وربي غربيين من اول يطالبو ولما صارت اختفو
عمار[ عدد التعليقات: 397 ] نشر منذ يومين
ماعندي خوات يسوقون 🔪
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49341 ] نشر منذ يومين
انا شفت وحده امس عند الغروب ، معاها جمس سوبر وعلى ايمنها وحده تصور ,,
السعودي[ عدد التعليقات: 478 ] نشر منذ يومين
وين راح الالف
خديجه[ عدد التعليقات: 727 ] نشر منذ يومين
عذراً ..
أخي فقط من جابه ” أبوي ”
أنتم ذئاب بشريه على هيئة بشر يقول المثل من خاف سلم ✋🏻
قيادتي فقط في بيتي وأنتهيناً
محمد[ عدد التعليقات: 1354 ] نشر منذ يومين
الحمدلله ماشفنا بنات يسوقن بالباحة كفو ي قبائل زهران و غامد 💪🏻🌹😇
شمس[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ يومين
باين اكبر دليل امس بغيت اصدم الساعه ٩ ثلاث سيارات تلحقني وداخل كل سياره ٤ شباب اجل اخواني اتفو مافتخر تكونون اخواني 🙂👊🏻💔
سعد[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ يومين
تخسين منتي اختي اختي ماتسوق والا فيه أمل أنها تسوق انا اعتبر الي تسوق ونازعه حجاب الوجه شيطان رجيم اعوذبالله من الشيطان واتباعه
qlq[ عدد التعليقات: 2569 ] نشر منذ يومين
الله يحفظ الجميع
متابع[ عدد التعليقات: 168 ] نشر منذ يوم واحد
الحمد لله الواقع أمر آخر
غندورة[ عدد التعليقات: 10492 ] نشر منذ يوم واحد
حتى لو كانت محتشمة مافيه داعي تقود السيارة بدون ضرورة.
ترى مو حلو الوحدة تفرفر بسيارتها تالي الليل تقل واحد من الشباب.
مو كل الرجال “ملائكة” بعضهم ينتظر الفرصة للإنقضاض وله ألف حيلة.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30016 ] نشر منذ يوم واحد
طيب الطريق لعابريه مو ملك احد
زايد +[ عدد التعليقات: 17747 ] نشر منذ يوم واحد
عمار سويلم الي كانوا يطالبون بقيادة المرأة كم وحده من الاعلاميات وبنات طرطشلي وطرطقلي
ومعرفات من خارج السعودية
اما حريم الرجال ماطالبوا وان كان سمحوا لهم بالقيادة فالي محتاجه تسوق تسوق وبحشمتها وكرامتها للضروره
اما للهمله والصرمحه فما فيه غير بنات السوشال ميديا وعددهم مايتجاوز عشرين حرمه فاصخات الادب والحشمه
ابوعبد الله الحربي[ عدد التعليقات: 856 ] نشر منذ يوم واحد
ونعم التربية يا اخت خديجة الله عز وجل جعل البيت سكن تسكن النفس في زمن الفتن حياك الله واثابك على التعليق ٠
أبو مها[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ يوم واحد
متخلفين وش دخل القيادة في الأدب🙄🙄ياصبر الأرض اللي تبي تسوق تسوق واللي ماتبي شغلها بس لا أحد يتطاول على بنات الناس…احكم حريم بيتك ودع نساء العالمين لشؤونهم..قال أدب قال بفففففففف والله كلامكم يجيب الجلطة
أبو مها[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ يوم واحد
أنا بنتي إذا تبي تسوق أعلمها وماعندي مانع وماأحد يقدر يفتح فمه والله لأفصل راسه عن جسده
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17747 ] نشر منذ يوم واحد
احذروا بعض الردود فهم دخلاء لزرعه الفتنه
واعلمو ان الصالح صالح والطالح طالح بسياره او بدراجه
استغفرالله[ عدد التعليقات: 386 ] نشر منذ يوم واحد
ايه قرراتآ يفرح الجهيل فيها ويحزن من عواقبها كل رجلآ حكيم
مقول غير الله يصلح الحال ويستر
يكفيك ان أكثر من سر وفرح بهذا القرار دول الغرب أعداء الاسلام