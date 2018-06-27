بالفيديو.. ميسي ينزل جواربه ليجيب على سؤال صحفي

نواف السالم(صدى):

قام النجم الارجنتيني ليونيل ميسي بإنزال جوربه الأيسر للرد على سؤال صحفي بعد فوز الأرجنتين على نيجيريا بالأمس.

وقال الصحفي لميسي : لا أعلم إن كنت تتذكر، ولكني أعطيتك تميمة حظ صنعتها والدتي لك، لا أعلم إن كنت قد رميتها بعيدا أم ماذا ؟.

واجاب ميسي بإنزال جوربه الأيسر ويري للصحفي التميمة المربوطة حول كاحله وقال للصحفي انظر انها مربوطة في قدمي، حيث نظر الصحفي الذي يدعى “ راما بانتوروتو ” للكاميرا في موقف عفوي قائلا: “أمي.. ميسي ارتداها ” .

ويذكر أن هذه الربطة التي جاءت من والدة أحد الصحفيين الأرجنتينيين كهدية لميسي، يعتقدون أنها تجلب الحظ.