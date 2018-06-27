جوائزه تصل إلى 45 مليون ريال.. مهرجان ولي العهد للهجن يثري قطاع الإبل

حمود العنزي (صدى):

سيثري مهرجان ولي العهد للهجن، المقرر إطلاقه في أغسطس المقبل، رياضة سباقات الهجن في المملكة التي تحتضن العديد من ملاك الهجن في الخليج.

ويذكر أنه تم تخصيص جوائز مالية تبلغ قيمتها الإجمالية 45 مليون ريال، يتنافس عليها مجموعة كبيرة من ملاك الهجن المحلية والدولية.

ويعكس المهرجان اهتمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بهذه الرياضة العربية الأصيلة ومؤازرة المشاركين في هذه السباقات، لتكون المشاركات على المستوى المطلوب واللائق بمكانة المملكة.

وكان الاتحاد السعودي للهجن أعلن في وقت سابق اليوم عن إطلاق مهرجان ولي العهد للهجن خلال الفترة من يوم السبت 29 ذي القعدة 1439هـ، الموافق 11 أغسطس 2018م، حتى يوم الجمعة 11 محرم 1440هـ، الموافق 21 سبتمبر 2018م، وذلك في ميدان محافظة الطائف للهجن.