جوائزه تصل إلى 45 مليون ريال.. مهرجان ولي العهد للهجن يثري قطاع الإبل
سيثري مهرجان ولي العهد للهجن، المقرر إطلاقه في أغسطس المقبل، رياضة سباقات الهجن في المملكة التي تحتضن العديد من ملاك الهجن في الخليج.
ويذكر أنه تم تخصيص جوائز مالية تبلغ قيمتها الإجمالية 45 مليون ريال، يتنافس عليها مجموعة كبيرة من ملاك الهجن المحلية والدولية.
ويعكس المهرجان اهتمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بهذه الرياضة العربية الأصيلة ومؤازرة المشاركين في هذه السباقات، لتكون المشاركات على المستوى المطلوب واللائق بمكانة المملكة.
وكان الاتحاد السعودي للهجن أعلن في وقت سابق اليوم عن إطلاق مهرجان ولي العهد للهجن خلال الفترة من يوم السبت 29 ذي القعدة 1439هـ، الموافق 11 أغسطس 2018م، حتى يوم الجمعة 11 محرم 1440هـ، الموافق 21 سبتمبر 2018م، وذلك في ميدان محافظة الطائف للهجن.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49341 ] نشر منذ يومين
الله يخلف على ابو احمد ناقته ,,
ذيبان[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ يومين
الله يعزك يابن سلمان ويحفظك لترى كل ما تتمنى يتحقق وان يديم الامن والامان
طلال[ عدد التعليقات: 1441 ] نشر منذ يومين
حفظه الله ورعاه #مهرجان_ولي_العهد_للهجن شكراً سيدي
ماجد[ عدد التعليقات: 1354 ] نشر منذ يومين
حفظ الله سمو سيدي ووفقه
دائماً يراعي تطلعات المواطنين وهواياتهم
وبالتوفيق للملّاك بهذا المهرجان الفخم
#حمله_نفديك_ياوطن
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 776 ] نشر منذ يومين
جعلكم على القوة و خبر مفرح جدا جدا لملاك الهجن و الله يعز حكامنا ي رب العالمين
خديجه[ عدد التعليقات: 727 ] نشر منذ يومين
الله يعز الاسلام ومسلمين
همس[ عدد التعليقات: 397 ] نشر منذ يومين
خبر مفرح لملاك الهجن
M-512🐧[ عدد التعليقات: 528 ] نشر منذ يوم واحد
الحمدلله على نعمة العقل اهل العقول في راحة والله هاالحين كل هاالفلوس تروح لبعارين !؟ لماذا ماتوضع في محل افضل من هذا ! لماذا ماتستثمر في وضع منشآت تنفع المواطن العاطل او انها تعطى إنسان فقير !.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17747 ] نشر منذ يوم واحد
مبروك للفائزين مقدما