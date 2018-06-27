بالصور.. الأصفر يجتاح عيون النجمات

أماني الغامدي(صدى):

الألوان النابضة هي صيحة الموسم خاصةً حين يتعلّق الأمر بالظلال المشرقة وخاصة اللون الأصفر الذي اعتمدته النجمات العالميات والمدوّنات العربيات.

العارضة الجميلة بيلا حديد ليست حتماً الأولى التي اعتمدت هذا اللون على جفنيها ولكنّها الأجمل ، فحين تطلّ علينا بصيحة مكياج أو أزياء، تدفعنا لإعادة النظر في ستايلنا.

ففي ظهورها الأخير في باريس لحضور عرض Dior Homme في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، أطلّت وجه العلامة في إطلالة صفراء كاملة. زيّنت ثيابها مع أظافر نيون صفراء زاهية وظلال عيون مشرقة.

قبل بيلا بأشهر، أحدثت النجمة مارغوت روبي ضجّة على وسائل التواصل الاجتماعي حين اختارت الظلّ الأصفر الباستيل الذي بدا هادئاً جداً وناعماً مع خصل شعرها البلاتين. أمّا النجمة زيندايا، فاختارت التدرجات القريبة من اختيار بيلا بينما فانيسا هادجنز اختارت اللون الأقوى والحادّ وطبّقته عند بداية عينيها فقط.

النجمات الغربيات لسن الوحيدات اللواتي يمتلكن من الجرأة ما يكفي لاعتماد الألوان. ففي إطلالة العيد، اختارت مريم محمد – مرمر، أن تتألّق بظلال موحّدة اللون صفراء مع الآيلاينر الأسود والرموش المبعثرة. أمّا دلال الدوب، فقرّرت اعتماده بالطريقة الأكثر عصرية على الإطلاق من خلال توزيعه على كامل الجفن وسحبه الى الخارج على شكل آيلاينر مجنّح. هذا اللون شكّل إطاراً للآيلاينر الأسود المجنّح.

أثناء وجودها في باريس للمشاركة في فعاليات أسبوع الموضة، دخلت المدوّنة آسيا الفرج إلى كواليس العروض وحصلت على مسحة من الظلّ الأصفر الجميل على عينيها من ماك كوزماتيكس. أمّا سندس القطّان، فخيارها يشبه خيار بيلا إلى حدّ كبير. مع عبايتها الصفراء، اختارت لون ظلّ العيون نفسه.