رسميًا.. إيقاف ” الميلان ” عن البطولات الأوروبية عامين
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إيقاف نادي إي سي ميلان الإيطالي رسميًا عن المشاركة في بطولات أوروبية لمدة عامين.
وجاء قرار الاتحاد الأوروبي ؛ كعقوبة للنادي الإيطالي على خلفية اختراقه قانون اللعب المالي النظيف خلال فترة الانتقالات الصيفية الثانية.
ومن المتوقع أن يقدم النادي الإيطالي استئنافاً إلى محكمة التحكيم الرياضي ” تاس “.
طلال[ عدد التعليقات: 1362 ] نشر منذ 34 دقيقة
شكراً لـ الويفا على الانصاف 👏🏻❤️❤️.
ماجد[ عدد التعليقات: 1282 ] نشر منذ 33 دقيقة
اها الميلان بس اها 👍👍
باريس و السيتي مال نظيف …
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 719 ] نشر منذ 33 دقيقة
أشجع اليوفي ، لكن ما وصل له ميلان سيء جدًا .. و أن بعض الأندية لابد أن تبقى ايطالية .. خالصة