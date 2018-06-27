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رسميًا.. إيقاف ” الميلان ” عن البطولات الأوروبية عامين

رسميًا.. إيقاف ” الميلان ” عن البطولات الأوروبية عامين
طلال الغامدي(صدى):

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إيقاف نادي إي سي ميلان الإيطالي رسميًا عن المشاركة في بطولات أوروبية لمدة عامين.

وجاء قرار الاتحاد الأوروبي ؛ كعقوبة للنادي الإيطالي على خلفية اختراقه قانون اللعب المالي النظيف خلال فترة الانتقالات الصيفية الثانية.

ومن المتوقع أن يقدم النادي الإيطالي استئنافاً إلى محكمة التحكيم الرياضي ” تاس “.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1362 ] نشر منذ 34 دقيقة

شكراً لـ الويفا على الانصاف 👏🏻❤️❤️.

[ عدد التعليقات: 1282 ] نشر منذ 33 دقيقة

اها الميلان بس اها 👍👍
باريس و السيتي مال نظيف …

[ عدد التعليقات: 719 ] نشر منذ 33 دقيقة

أشجع اليوفي ، لكن ما وصل له ميلان سيء جدًا .. و أن بعض الأندية لابد أن تبقى ايطالية .. خالصة

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