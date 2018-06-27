رسميًا.. إيقاف ” الميلان ” عن البطولات الأوروبية عامين

طلال الغامدي(صدى):

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إيقاف نادي إي سي ميلان الإيطالي رسميًا عن المشاركة في بطولات أوروبية لمدة عامين.

وجاء قرار الاتحاد الأوروبي ؛ كعقوبة للنادي الإيطالي على خلفية اختراقه قانون اللعب المالي النظيف خلال فترة الانتقالات الصيفية الثانية.

ومن المتوقع أن يقدم النادي الإيطالي استئنافاً إلى محكمة التحكيم الرياضي ” تاس “.