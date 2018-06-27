الشركات القطرية تضع الخليفي في ورطة وخسائر سان جيرمان مستمرة

طلال الضوي(صدى):

يواصل النادي الفرنسي ” باريس سان جيرمان ” ؛ الذي يمتلكه القطري ناصر الخليفي تلقي الصفعات والخسائر.

وقام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بإجبار النادي الفرنسيعلى تخفيض عقود الرعاية الخاصة به مع الشركات القطرية بنسبة 37% ، والشركات هي : هيئة قطر للسياحة، بنك قطر الوطني، أوريدو، أسبيتار، بي إن سبورتس.

ويتسبب قرار الاتحاد الأوروبي بتخفيض عقود الرعاية مع الشركات القطرية، في تكبد سان جيرمان خسائر جديدة؛ ليصل حجم خسائر سان جيرمان إلى 51 مليون يورو.

يجدر الإشارة إلى أن النادي الفرنسي كان مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال أوروبا على خلفية عدم الالتزام بقواعد اللعب المالي النظيف.