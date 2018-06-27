” البسامي ” : لم تسجل مخالفات على قائدات المركبات منذ تطبيق القرار
أعلن مدير الإدارة العامة للمرور اللواء ” محمد البسامي ” ، اليوم الأربعاء، أنه لم يتم تسجيل أي مخالفة مرورية على قائدات المركبات خلال الأيام الثلاثة الماضية، وذلك منذ البدء بتطبيق قرار قيادة المرأة للسيارة بالمملكة يوم الأحد الماضى.
وأوضح ” البسامي ” ، أن قيادة النساء ستسهم في رفع التنافس مع الرجل نحو الجودة والتقليل من المخالفات والتجاوزرات المرورية.
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1440 ] نشر منذ 58 دقيقة
كل الي ساقن ست نسوان ثلاث بجده وثنتين بالرياض والثالثه ملقاطه بالصمان…
طلال[ عدد التعليقات: 1362 ] نشر منذ 56 دقيقة
كيف يكون هناك رصد مخالفات واللاتي قدن السيارة لا يتجاوزن أصابع اليد
ماجد[ عدد التعليقات: 1282 ] نشر منذ 55 دقيقة
انا بشكل يومي بشوارع الرياض ماشفت ولا وحد صادفتني حتى اليوم في المطار ماشفت والوضع طبيعي هذا هياط جماعي
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30054 ] نشر منذ 53 دقيقة
أنا مستغرب من الضجه الأعلامية الي صارت
وماشفت ولا بنت اتسوق الى الأن
لافمكه ولاجده
فطبيعي يابسامي أنه مايكون هناك مخالفات😂😂
خديجه[ عدد التعليقات: 700 ] نشر منذ 53 دقيقة
لان العدد قليل جددددداً وبعض المناطق مافيه احد ساق
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 719 ] نشر منذ 52 دقيقة
اكيد من الطبيعي لم تكون اي مخالافات
في الرياض من بداية السماح لهم بالقيادة لم نرى الا واحده في طريق الملك عبدالله. في اول يرم ومنها لم نرى احد في شوارع الرياض
عمار[ عدد التعليقات: 362 ] نشر منذ 50 دقيقة
ماشفناهم يسوقون في الشارع عشان يخالفون 😂😂
المر[ عدد التعليقات: 1466 ] نشر منذ 49 دقيقة
اكل التمر حبه حبه لسا يتعلموا ويعرفوا الخطوط ويشتروا سيارات كاش وتقسيط
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1440 ] نشر منذ 39 دقيقة
وفقك الله دحين احرجت نفسك … الكل انتقد تصريحك… ليتك تستعين بخبرات الإعلامي القدير نجر قبل اي تصريح .. وموبايلي زيرو خمستين تلات زيروات والباقي نسيتوه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49200 ] نشر منذ 33 دقيقة
ودي اصدق ,,
,, انتظر يوم يومين باالكثير وتنفقر المسأله ,,
,, وبلاش كلام طهبله ,, والتغطيه للمهزله ,,