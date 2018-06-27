  • الأربعاء 27

    يونيو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. ” البسامي ” : لم تسجل مخالفات على قائدات المركبات منذ تطبيق القرار

” البسامي ” : لم تسجل مخالفات على قائدات المركبات منذ تطبيق القرار

” البسامي ” : لم تسجل مخالفات على قائدات المركبات منذ تطبيق القرار
نايف السالم(صدى):

أعلن مدير الإدارة العامة للمرور اللواء ” محمد البسامي ” ، اليوم الأربعاء، أنه لم يتم تسجيل أي مخالفة مرورية على قائدات المركبات خلال الأيام الثلاثة الماضية، وذلك منذ البدء بتطبيق قرار قيادة المرأة للسيارة بالمملكة يوم الأحد الماضى.

وأوضح ” البسامي ” ، أن قيادة النساء ستسهم في رفع التنافس مع الرجل نحو الجودة والتقليل من المخالفات والتجاوزرات المرورية.


الوسوم:,

10 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1440 ] نشر منذ 58 دقيقة

كل الي ساقن ست نسوان ثلاث بجده وثنتين بالرياض والثالثه ملقاطه بالصمان…

[ عدد التعليقات: 1362 ] نشر منذ 56 دقيقة

كيف يكون هناك رصد مخالفات واللاتي قدن السيارة لا يتجاوزن أصابع اليد

[ عدد التعليقات: 1282 ] نشر منذ 55 دقيقة

انا بشكل يومي بشوارع الرياض ماشفت ولا وحد صادفتني حتى اليوم في المطار ماشفت والوضع طبيعي هذا هياط جماعي

[ عدد التعليقات: 700 ] نشر منذ 53 دقيقة

لان العدد قليل جددددداً وبعض المناطق مافيه احد ساق

[ عدد التعليقات: 719 ] نشر منذ 52 دقيقة

اكيد من الطبيعي لم تكون اي مخالافات
في الرياض من بداية السماح لهم بالقيادة لم نرى الا واحده في طريق الملك عبدالله. في اول يرم ومنها لم نرى احد في شوارع الرياض

[ عدد التعليقات: 362 ] نشر منذ 50 دقيقة

ماشفناهم يسوقون في الشارع عشان يخالفون 😂😂

[ عدد التعليقات: 1466 ] نشر منذ 49 دقيقة

اكل التمر حبه حبه لسا يتعلموا ويعرفوا الخطوط ويشتروا سيارات كاش وتقسيط

[ عدد التعليقات: 1440 ] نشر منذ 39 دقيقة

وفقك الله دحين احرجت نفسك … الكل انتقد تصريحك… ليتك تستعين بخبرات الإعلامي القدير نجر قبل اي تصريح .. وموبايلي زيرو خمستين تلات زيروات والباقي نسيتوه

[ عدد التعليقات: 49200 ] نشر منذ 33 دقيقة

ودي اصدق ,,

,, انتظر يوم يومين باالكثير وتنفقر المسأله ,,

,, وبلاش كلام طهبله ,, والتغطيه للمهزله ,,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *