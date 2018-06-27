” البسامي ” : لم تسجل مخالفات على قائدات المركبات منذ تطبيق القرار

نايف السالم(صدى):

أعلن مدير الإدارة العامة للمرور اللواء ” محمد البسامي ” ، اليوم الأربعاء، أنه لم يتم تسجيل أي مخالفة مرورية على قائدات المركبات خلال الأيام الثلاثة الماضية، وذلك منذ البدء بتطبيق قرار قيادة المرأة للسيارة بالمملكة يوم الأحد الماضى.

وأوضح ” البسامي ” ، أن قيادة النساء ستسهم في رفع التنافس مع الرجل نحو الجودة والتقليل من المخالفات والتجاوزرات المرورية.