بالفيديو.. سائق تركي يهين سائحة ويرمي حقيبتها
أظهر مقطع فيديو اليوم الأربعاء، إهانة سائق سيارة أجرة لسائحة ركبت في سيارته في تركيا حيث أخذ حقيبتها ورمى بها أرضا.
وصرخ السائق في وجه السائحة وطالبها بالمشي لما تبقى لها من مسافة، حيث رفض أن يعيد إليها ماتبقى لها من النقود التي أعطتها له.
ويذكر أنها ليس الواقعة الأولى في تركيا، حيث اعتدى مجموعة من سائقي سیارات الأجرة على عدد من السیاح السعوديين، يوم السبت الماضي، بعد اعتراضھم على ارتفاع الأجرة التي بالغ فيھا السائق التركي بشكل كبیر.
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1440 ] نشر منذ 1 ساعة
اغلب تركش طنقرنقربنش نفسيات حشريه لا تطاق زي السوارنه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49200 ] نشر منذ 60 دقيقة
قالولكم لاتسافرون لتركيا ,,
,, نظراً لفضاضة تعاملهم واعتدائهم الغير مبرر على الخليجيين والسعوديين خصوصاً ..
,, هاالحين روحي دوري تشينتشك عندك اردوغان ..
,, روحي المطار لو تمشين كعابي ، وارجعي لديرتك ,,
.. قلنا مراراً وتكراراً ، غير دولة عُمان لاتروحوا .. كافة انواع السياحه والوناسه وفلت الحجاج هناك ,,