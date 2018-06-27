بالفيديو.. سائق تركي يهين سائحة ويرمي حقيبتها

أنقرة(صدى):

أظهر مقطع فيديو اليوم الأربعاء، إهانة سائق سيارة أجرة لسائحة ركبت في سيارته في تركيا حيث أخذ حقيبتها ورمى بها أرضا.

وصرخ السائق في وجه السائحة وطالبها بالمشي لما تبقى لها من مسافة، حيث رفض أن يعيد إليها ماتبقى لها من النقود التي أعطتها له.

ويذكر أنها ليس الواقعة الأولى في تركيا، حيث اعتدى مجموعة من سائقي سیارات الأجرة على عدد من السیاح السعوديين، يوم السبت الماضي، بعد اعتراضھم على ارتفاع الأجرة التي بالغ فيھا السائق التركي بشكل كبیر.