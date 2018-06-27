بالفيديو.. شاب يلقن اللصوص درسا بمقلب قاس
نفذ شاب مقلبا في مجموعة من الأشخاص واضعا حقيبة في الشارع ليرصد من سيقوم بسرقتها ويلقنه درسا قاسيا.
حيث وضع الشاب الحقيبة بجانب عمود مع ربطها بحبل، كى يأتى اللص ويرتديها ثم يقوم بإثارة فزعه فيبدأ بالركض ثم يسقط بقوة لعدم إدراكه لوجود حبل يربط الحقيبة.
واظهر الفيديو تقدم ثلاثة أشخاص لسرقة الحقيبة ونالوا جزائهم .
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 1784 ] نشر منذ 1 ساعة
— ًًً..يادافع البلا … ًًً–
ههههههههههههههههههههاااي
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1440 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا اكبر دليل إن الغرب لصوص ومطاقيع
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49200 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههههههه ,,
,, ممتاز ,,
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 2455 ] نشر منذ 59 دقيقة
اهبوا يالسرقان 😅😅