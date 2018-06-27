بالفيديو.. شاب يلقن اللصوص درسا بمقلب قاس

متابعات(صدى):

نفذ شاب مقلبا في مجموعة من الأشخاص واضعا حقيبة في الشارع ليرصد من سيقوم بسرقتها ويلقنه درسا قاسيا.

حيث وضع الشاب الحقيبة بجانب عمود مع ربطها بحبل، كى يأتى اللص ويرتديها ثم يقوم بإثارة فزعه فيبدأ بالركض ثم يسقط بقوة لعدم إدراكه لوجود حبل يربط الحقيبة.

واظهر الفيديو تقدم ثلاثة أشخاص لسرقة الحقيبة ونالوا جزائهم .