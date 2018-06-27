‏⁧‫الأمير فيصل بن خالد بن سلطان‬⁩ ‏استقبل أعضاء اللجان لمهرجان ” عيدكم شمالي “

محمد السعران(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في ديوان الإمارة اليوم ، أعضاء اللجان المنظمة لاحتفالات ” عيدكم شمالي ” الذي تم تنظيمه في إجازة عيد الفطر المبارك في مختلف محافظات ومدن المنطقة بمشاركة الجهات الخدمية والأمنية .

وأشاد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز بفعاليات مهرجان ” عيدكم شمالي ” ، وما تضمنه من فعاليات ترفيهية وثقافية متنوّعة ناسبت غالبية الأذواق والفئات ، وساهمت في استثمار طاقات ومواهب جميع الفئات في مجتمع المنطقة .

وقال سموه “ إن الجميع قام بعمل مميز على امتداد ‏محافظات منطقة الحدود الشمالية و كان هناك ‏نشاطا في كل المحافظات، ولابد أن أقول شكرًا ‏لكل من عمل وساهم ودعم ‏وكان له يد في إنجاح هذه الفعالية، ‏التي كان لها صدى متميز ‏‎داعيا سموه الجميع إلى العمل الجاد لإيجاد رؤية مستقبلية لهذا المهرجان لتطويره للإسهام في تنمية المجتمع المحلي ولإحداث التنمية السياحة المستدامة التي تتماشى مع الثوابت الإسلامية، والقيم الاجتماعية، والثقافية والبيئية السائدة في المملكة، منوها سموه بالدور التكاملي بين أمانة المنطقة والهيئة العامة للترفيه الذي ساهم في نجاح برامج احتفالات عيد الفطر المبارك لهذا العام بمشاركة الجهات الخدمية، لافتا سموه النطر إلى ما طرحته رؤية 2030م باعتبار ” الترفيه ” خطوة اقتصادية واجتماعية مهمة لتنويع الموارد وإيجاد خيارات ثقافية وترفيهية متنوعة تتناسب مع كل الأذواق والفئات، من أجل اقتصاد مزدهر، ومجتمع يجد وسائل ترفيه مناسبة.

وشدد سمو أمير منطقة الحدود الشمالية على أهمية البدء في الاستعدادات الخاصة ببرنامج احتفالات عيد الأضحى المبارك واعتماد آليات التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتوفير كافة الخدمات في مواقع إقامة الفعاليات والتأكد من الترتيبات النهائية للمواقع التي ستحتضن تلك الاحتفالات ، مثمناً الجهود المبذولة من الجهات الأمنية والخدمية وشركاء النجاح من المنظمين والداعمين والرعاة للمهرجان .