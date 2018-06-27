بالصور.. بي إم دبليو M140i تحصل على حياة جديدة مع AC Schnitzer في أبوظبي

أبوظبي(صدى):

وجد معدل السيارات الألماني AC Schnitzer طريقة جديدة لبث مزيد من الحياة في موديلات BMW الفئة الأولى السابقة وبدأ معدل السيارات العمل على نسخة M140i التي تمثل أعلى الاصدارات وتأتي بدفع خلفي وأضاف لها باقة خارجية تشمل اسبويلر للصادم الأمامي وآخر في السقف في الجزء الخلفي وقد عرضت السيارة في معرض أبوظبي موتورز.

وتخلت السيارة الهاتشباك الساخنة عن نظام العادم التقليدي وحصلت على نظام عادم Akrapovic مطور بمخارج من ألياف الكربون لتعزيز الشكل الرياضي ، كما زودت بعجلات ألومنيوم قياس 19 بوصة لامعة من خمسة أذرع ولونين تناسب شكل السيارة المميز.

كما عملت شركة التعديل على محرك السيارة سعة 3 لتر بشاحن توربيني والذي يأتي قياسياً بقوة 335 حصان وعزم دوران 500 نيوتن متر ولكن المعدل طور قوة السيارة الي 394 حصان وعزمها الي 600 نيوتن متر وهو ما يعني تحسن مميز بواقع 59 حصان و100 نيوتن متر وهو ما يكون له تأثير كبير على أداء السيارة التي تأتي كذلك مع ناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات ونظام xDrive والتي تحسنت في التسارع من 4.6 الي 4.4 ثانية.