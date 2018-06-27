مكتب الأميرة بسمة بنت سعود يعد بكشف حقيقة واقعة الاعتداء على رجلي أمن

نايف السالم(صدى):

أعلن المكتب الإعلامي للأميرة بسمة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود، عن توضيح تفاصيل واقعة اعتداء عدد من أفراد أسرها على رجلي أمن قرب مقبرة البقيع المجاورة للمسجد النبوي.

وأكد المكتب أنه سيصدر بيانًا لشرح كافة تفاصيل الواقعة وكشف الشائعات التي نشرت في وسائل التواصل الاجتماعي، قائلًا: إن كل ما تمّ تداوله بجميع وسائل التواصل الاجتماعي مجرّد جزء بسيط من المشكلة، التي حدثت معها أثناء تواجدها بالمدينة وبعد ختمها للقرآن بجوار المسجد النبوي الشريف مع أولادها وتوجهها إلى جدة، مؤكدًا أنّ القضية لا تزال قيد التحقيق.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن جميع منسوبي إمارة المدينة والنيابة العامة وكافة المسؤولين، لم يُقصّروا وسعوا إلى توضيح الحقيقة واستبيان الحق، مشيرًا إلى أنه سيتم لاحقًا الإعلان بشكل رسمي عن تفاصيل ما حدث.

يذكر أن المتحدث الرسمي للأمن العام،كان قد أشار إلى رجلين المرور فوجئا بترجل ركاب إحدى المركبات منها وانهالوا عليهما بالضرب دون مراعاة لحرمة الوقت والمكان، أو اعتبار لسلطة الدولة التي يمثلها رجال الأمن وأهمية المهام التي يؤدونها في مواقع مسؤولياتهم، بحسب بيان له.