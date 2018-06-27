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مكتب الأميرة بسمة بنت سعود يعد بكشف حقيقة واقعة الاعتداء على رجلي أمن

مكتب الأميرة بسمة بنت سعود يعد بكشف حقيقة واقعة الاعتداء على رجلي أمن
نايف السالم(صدى):

أعلن المكتب الإعلامي للأميرة بسمة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود، عن توضيح تفاصيل واقعة اعتداء عدد من أفراد أسرها على رجلي أمن قرب مقبرة البقيع المجاورة للمسجد النبوي.

وأكد المكتب أنه سيصدر بيانًا لشرح كافة تفاصيل الواقعة وكشف الشائعات التي نشرت في وسائل التواصل الاجتماعي، قائلًا: إن كل ما تمّ تداوله بجميع وسائل التواصل الاجتماعي مجرّد جزء بسيط من المشكلة، التي حدثت معها أثناء تواجدها بالمدينة وبعد ختمها للقرآن بجوار المسجد النبوي الشريف مع أولادها وتوجهها إلى جدة، مؤكدًا أنّ القضية لا تزال قيد التحقيق.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن جميع منسوبي إمارة المدينة والنيابة العامة وكافة المسؤولين، لم يُقصّروا وسعوا إلى توضيح الحقيقة واستبيان الحق، مشيرًا إلى أنه سيتم لاحقًا الإعلان بشكل رسمي عن تفاصيل ما حدث.

يذكر أن المتحدث الرسمي للأمن العام،كان قد أشار إلى رجلين المرور فوجئا بترجل ركاب إحدى المركبات منها وانهالوا عليهما بالضرب دون مراعاة لحرمة الوقت والمكان، أو اعتبار لسلطة الدولة التي يمثلها رجال الأمن وأهمية المهام التي يؤدونها في مواقع مسؤولياتهم، بحسب بيان له.


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13 تعليق

[ عدد التعليقات: 150 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله لنا

[ عدد التعليقات: 1440 ] نشر منذ 2 ساعتين

مع البطل ابن سلمان… الناس سواسية والنظام على الجميع… لله انك قول وفعل

[ عدد التعليقات: 37 ] نشر منذ 2 ساعتين

مع احترامي وتقديري لمكتب سمو الاميرة مهما كان الامر لم يكن ينبغي الاعتداء على رجال الامن حتى لو صدر منهم امر خاطئ او مستفز .. بالامكان فورا التبليغ وسيتم اتخاذ اقصى العقوبات عليهم .. واسال الله ان يهديهم ومتاكد انهم ندموا على فعلتهم وباذن الله الامور الى خير.

[ عدد التعليقات: 1440 ] نشر منذ 2 ساعتين

وبعد ختمها للقرآن بجوار المسجد النبوي الشريف….
هذا صار مع الختمه… يعني لو ماكان فيه ختمه كان العسكر راحو بشربة بليله …

[ عدد التعليقات: 358 ] نشر منذ 1 ساعة

مسكين انا

[ عدد التعليقات: 2516 ] نشر منذ 1 ساعة

اللهم لا شماتة

[ عدد التعليقات: 1466 ] نشر منذ 1 ساعة

الصوره ابلغ من اي كلام فيها التعالي علي الناس والاعتداء علي رجال الامن ماهكذا تورد الابل

[ عدد التعليقات: 2802 ] نشر منذ 1 ساعة

يا سمو الاميره
الخدم والسائقين و اولادك بجم حونشيه مالهم حق يمدون يديهم على عسكري في واجبه الوطني !

[ عدد التعليقات: 30054 ] نشر منذ 1 ساعة

ميحتاج تشرحين ياسموالأميرة
الشرح موجود في هذا الخبر
وتحديدآ
في السته سطور الأخيرة
ضرب وأعتداء على رجال الأمن
وفي مدينة رسول الله عليةالصلاةوالسلام
تشرحين أيش🤔

[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 47 دقيقة

الغلط مردود والصلح خير , ولكن هيبة رجال الأمن لها احترامها وتقديرها

[ عدد التعليقات: 1440 ] نشر منذ 38 دقيقة

يجب ان يصدر حكم رادع عليهم …حتى يكونو عبره لأمثالهم

[ عدد التعليقات: 448 ] نشر منذ 32 دقيقة

اجل المكتب …بيرد
الله يخلف علينا بخير

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