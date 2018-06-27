مكتب الأميرة بسمة بنت سعود يعد بكشف حقيقة واقعة الاعتداء على رجلي أمن
أعلن المكتب الإعلامي للأميرة بسمة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود، عن توضيح تفاصيل واقعة اعتداء عدد من أفراد أسرها على رجلي أمن قرب مقبرة البقيع المجاورة للمسجد النبوي.
وأكد المكتب أنه سيصدر بيانًا لشرح كافة تفاصيل الواقعة وكشف الشائعات التي نشرت في وسائل التواصل الاجتماعي، قائلًا: إن كل ما تمّ تداوله بجميع وسائل التواصل الاجتماعي مجرّد جزء بسيط من المشكلة، التي حدثت معها أثناء تواجدها بالمدينة وبعد ختمها للقرآن بجوار المسجد النبوي الشريف مع أولادها وتوجهها إلى جدة، مؤكدًا أنّ القضية لا تزال قيد التحقيق.
وأشار المكتب الإعلامي إلى أن جميع منسوبي إمارة المدينة والنيابة العامة وكافة المسؤولين، لم يُقصّروا وسعوا إلى توضيح الحقيقة واستبيان الحق، مشيرًا إلى أنه سيتم لاحقًا الإعلان بشكل رسمي عن تفاصيل ما حدث.
يذكر أن المتحدث الرسمي للأمن العام،كان قد أشار إلى رجلين المرور فوجئا بترجل ركاب إحدى المركبات منها وانهالوا عليهما بالضرب دون مراعاة لحرمة الوقت والمكان، أو اعتبار لسلطة الدولة التي يمثلها رجال الأمن وأهمية المهام التي يؤدونها في مواقع مسؤولياتهم، بحسب بيان له.
قوقاز[ عدد التعليقات: 150 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله لنا
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49200 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب ,,
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1440 ] نشر منذ 2 ساعتين
مع البطل ابن سلمان… الناس سواسية والنظام على الجميع… لله انك قول وفعل
فهد المالكي[ عدد التعليقات: 37 ] نشر منذ 2 ساعتين
مع احترامي وتقديري لمكتب سمو الاميرة مهما كان الامر لم يكن ينبغي الاعتداء على رجال الامن حتى لو صدر منهم امر خاطئ او مستفز .. بالامكان فورا التبليغ وسيتم اتخاذ اقصى العقوبات عليهم .. واسال الله ان يهديهم ومتاكد انهم ندموا على فعلتهم وباذن الله الامور الى خير.
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1440 ] نشر منذ 2 ساعتين
وبعد ختمها للقرآن بجوار المسجد النبوي الشريف….
هذا صار مع الختمه… يعني لو ماكان فيه ختمه كان العسكر راحو بشربة بليله …
الابهاوي[ عدد التعليقات: 358 ] نشر منذ 1 ساعة
مسكين انا
qlq[ عدد التعليقات: 2516 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم لا شماتة
المر[ عدد التعليقات: 1466 ] نشر منذ 1 ساعة
الصوره ابلغ من اي كلام فيها التعالي علي الناس والاعتداء علي رجال الامن ماهكذا تورد الابل
سعد العوني[ عدد التعليقات: 2802 ] نشر منذ 1 ساعة
يا سمو الاميره
الخدم والسائقين و اولادك بجم حونشيه مالهم حق يمدون يديهم على عسكري في واجبه الوطني !
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30054 ] نشر منذ 1 ساعة
ميحتاج تشرحين ياسموالأميرة
الشرح موجود في هذا الخبر
وتحديدآ
في السته سطور الأخيرة
ضرب وأعتداء على رجال الأمن
وفي مدينة رسول الله عليةالصلاةوالسلام
تشرحين أيش🤔
بن دحمان آل سلمان[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 47 دقيقة
الغلط مردود والصلح خير , ولكن هيبة رجال الأمن لها احترامها وتقديرها
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1440 ] نشر منذ 38 دقيقة
يجب ان يصدر حكم رادع عليهم …حتى يكونو عبره لأمثالهم
ابو ياسر..[ عدد التعليقات: 448 ] نشر منذ 32 دقيقة
اجل المكتب …بيرد
الله يخلف علينا بخير