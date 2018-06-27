” قياس ” يعلن عن بدء التسجيل في اختبار القدرة المعرفية لوظائف الخدمة المدنية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن المركز الوطني للقياس، اليوم الأربعاء، عن إتاحة التسجيل حاليًا في اختبار القدرة المعرفية (تقييم-1)، للراغبين في التقديم على وظائف الخدمة المدنية للمرتبتين السادسة والسابعة (رجال)، وذلك من خلال الرابط التالي:هنا

وأوضح ” قياس ” ، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن اختبار القدرة المعرفية، هو أحد الاختبارات المهنية الذي يقيس القدرة المعرفية لموظفي الخدمة المدنية، وذلك من خلال قياس القدرة على الفهم ومعالجة المعلومات، والقدرة على التفكير المنطقي، وكذلك القدرة على تصور الأشكال ذات الأبعاد المختلفة.