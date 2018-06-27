” حقوق الإنسان ” تعلن عن عدد الشكاوى التي تلقتها خلال عام 2017

نايف السالم(صدى):

أعلن محمد المعدي، المتحدث باسم هيئة حقوق الإنسان، أن الهيئة تَلَقّت 2433 شكوى خلال عام 2017م، عن طريق الحضور لفروع الهيئة وتعبئة الاستمارة المخصصة لهذا الغرض أو من خلال ” الفاكس، أو البريد، أو الهاتف، أو البريد الإلكتروني ” .

وعن عدد الشكاوى المقدمة إلى المقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض، أبان ” المعدي ” أنها بلغت 746 شكوى، يمثل ما نسبته 30.66% من العدد الإجمالي، ويليه فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة الذي تلقّى 690 شكوى، بنسبة 28.36%، ثم فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية الذي استقبل 254 شكوى، بما نسبته 10.44%..

من الجدير بالذكر أيضًا أن هذه الشكاوى تنوعت حسب موضوعها، حيث بلغ عدد الشكاوى المتعلقة بقضايا العدالة الجنائية 617 شكوى، ثم الشكاوى المتعلقة بالهوية والجنسية 427 شكوى، يليها الشكاوى المتعلقة بالحماية من العنف والإيذاء 332 شكوى بنسبة، بالإضافة إلى شكاوى متعلقة بالعمل واللجوء إلى القضاء والرعاية الاجتماعية والتعليم والصحة والحماية من الاتجار بالأشخاص.