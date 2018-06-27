وصفة تخلصك من التجاعيد وعلامات التقدم في العمر

متابعات(صدى):

قالت خبيرة التجميل الهندية ” أرميشا ” إنه يمكن التخلص نهائيا من التجاعيد، وشد البشرة، لتعود شابة كبشرة العشرينيات، من خلال اتباع الوصفة التالية.

المكونات المطلوبة:

ملعقة طعام من اللبن الحليب

3 ملاعق كبيرة من الأرز المطبوخ

ملعقة كبيرة من العسل

اللبن الحليب:

يحتوي على العديد من الفيتامينات والبروتينات التي تغذي خلايا الجسم من الداخل، وتحافظ على شباب الجلد، وتنشطه.

الأرز:

غني بمضادات الأكسدة والمواد المغذية التي تساعد على تقليل علامات الشيخوخة مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة، كما يمكنه أيضا تعزيز إنتاج الكولاجين في الجسم، وتحسين مرونة الجلد، وبالتالي يمنحك البشرة الشابة التي تبحثين عنها.

العسل:

عامل ترطيب طبيعي لبشرتك، ويحافظ عليها من الجفاف والترهل.

الطريقة:

اضيفي كل المكونات في الخلاط.

يضاف الماء الذي تم طهي الأرز فيه الخلاط.

تخلط جميع المكونات جيدا لتشكيل عجينة.

توضع هذه العجينة على بشرتك، وتترك لمدة 15 دقيقة..

ثم اغسلي البشرة بالماء البارد.

استخدمي هذا الماسك يوميا لمدة أسبوع، لتري نتيجة مذهلة.