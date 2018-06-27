اتحاد الكرة المصري يعتذر.. ورئيسه: صلاح لم يستغل سياسيا

ماجد محمد(صدى):

اعتذر هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، للشعب المصري بعد النتيجة السيئة التي حققها المنتخب المصري في كأس العالم في روسيا؛ ما أدت إلى خروجه من المونديال.

وصرّح ” أبو ريدة ” ، قائلًا: ” أعتذر عن المستوى الذى ظهر به المنتخب فى روسيا، الأداء كان سيئا للغاية، كنا نأمل فى الظهور بشكل أفضل من ذلك، وشهدت الأيام الأخيرة اتهامات وأقاويل كثيرة نود الرد عليها ” ، مضيفًا: ” طلبت من كوبر تقديم تقرير فنى عن سبب الإخفاق خلال 48 ساعة، كما أن التقرير المالى والإدارى عن بعثة روسيا جاهز منذ أول يوم ” .

وأشار هاني أبو ريدة إلى أن: ” هناك عقوبات سرية تم توقيعها على عدد من لاعبي المنتخب المصري، لكن ليس من المنطقى الكشف عنها علانية ” .

وعلى جانب آخر، أكد رئيس اتحاد الكرة المصري، أن لاعب المنتخب المصري، ونجم ليفربول، محمد صلاح، لم يستغل سياسيًا لأنه نجم كبير ولديه شعبية كبيرة وكل جنسيات العالم بروسيا كانت تسأل عنه دائمًا، لافتًا إلى أنه أجرى اتصالات مع جهات مسؤولة قبل زيارة رئيس الشيشان وأكدوا له أنه لا يوجد أزمة، مشيرًا إلى أنه ليس من المعقول رفض دعوة رئيس دولة لا ترفضه الجهات المسئولة، مؤكدًا أن ذلك بالإضافة إلى الترحيب الكبير الذي لاقاه المنتخب ولاعبيه من رئيس الدولة والمدينة.