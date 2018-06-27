أمير الشمالية يستقبل مشرف مركز تلفزيون عرعر المكلف

محمد السعران(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم، عيسى القنديل المكلف بالإشراف على مركز تلفزيون عرعر.

ودعا سموه خلال الاستقبال إلى الاستفادة من الإمكانات التي وفرتها هيئة الإذاعة والتلفزيون لمركز تلفزيون عرعر وإنتاج البرامج التي تبرز مقومات المنطقة في مختلف المجالات السياحية والاقتصادية والتنموية، مؤكداً أن الإعلام رسالة سامية لابد للقائمين عليها مراعاة القيم والمبادئ في إيصالها.

ونوه سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بما يحظى به القطاع الإعلامي بمجالاته كافة، من دعمٍ واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.

من جهته، عبر القنديل، عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على توجيهاته المستمرة ومتابعته الدائمة لتطوير عمل محطة تلفزيون عرعر.