” ساما ” : منع شركة المعتمدة من بيع أي وثيقة تأمين

حمود العنزي(صدى):

قررت مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” ، منع شركة ” المعتمدة ” لوكالة التأمين من بيع أي وثيقة تأمين في أي فرع من فروع التأمين؛ وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق13 / 10 /1439هـ .

وعن أسباب المنع، فجاء لأسباب تتعلق بارتكاب الشركة مخالفات جسيمة تتمثل في عدم الالتزام بالفصل التام بين الحسابات البنكية الخاصة بالأقساط التأمينية والحسابات البنكية الأخرى الخاصة بالشركة.

كما تشمل المخالفات أيضًا، التأخر في تحويل مبالغ الأقساط التأمينية لشركة التأمين، بالإضافة إلى عدم توافر شبكة معلوماتية مرتبطة بالنظام الخاص بالشركة.

ومن جانبها أكدت ” ساما ” أنها لن ترفع المنع عن الشركة؛ حتى يثبُت لها تصحيح الشركة لأوضاعها، والتزامها بالمعايير والاشتراطات النظامية التي تضمن حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية.