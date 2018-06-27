انطلاق مهرجان ولي العهد للهجن في ميدان الطائف الشهر القادم

الرياض(صدى):

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – أعلن الاتحاد السعودي للهجن عن إطلاق مهرجان ولي العهد للهجن خلال الفترة من يوم السبت 29 ذي القعدة 1439هـ، الموافق 11 أغسطس 2018م، حتى يوم الجمعة 11 محرم 1440هـ، الموافق 21 سبتمبر 2018م وذلك في ميدان محافظة الطائف للهجن.

ورفع معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ باسمه وباسم منسوبي الهيئة الشكر والامتنان لسمو ولي العهد على هذه الرعاية الكريمة التي تأتي ضمن اهتمامات القيادة الكريمة بمختلف القطاعات في الدولة، والسعي لإنجاح الفعاليات والمناسبات المحلية والدولية، من خلال الدعم المستمر لتلك البرامج والفعاليات والبطولات.

وقد تم تخصيص جوائز مالية تبلغ قيمتها الإجمالية 45 مليون ريال سعودي يتنافس عليها مجموعة كبيرة من ملاك الهجن المحلية والدولية.

من جهته، قال صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس الاتحاد السعودي للهجن رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد إن المهرجان سيقام في ميدان الطائف للهجن نظراً لأهمية الميدان التاريخية ولملائمة أجواء الطقس خلال فصل الصيف مع إقامة العديد من الفعاليات المصاحبة للمهرجان الموجهة للعائلات التي تهدف إلى جلب الجماهير بشكل عام ومحبي رياضة الهجن بشكل خاص.

وأوضح سموه أنه تم البدء بجميع التجهيزات الخاصة بمراحل السباقات لأهمية الحدث الذي يحمل اسم ولي العهد وطموحات ملاك ومحبي رياضة الهجن على مستوى العالم، داعياً جميع المشاركين بالالتزام بالأنظمة والشروط التي أقرتها اللجنة المنظمة.

ويهدف مهرجان ولي العهد للهجن إلى تأصيل تراث الإبل وتعزيزه في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية، كما يهدف أن يكون للمهرجان عوائد اقتصادية على المجتمع من خلال تنظيم مهرجان ثقافي واقتصادي ورياضي متنوع، يعزز المشاركة، ويؤصِّل الموروث، وينشر الوطنية، ويعكس العمق الحضاري للسعودية.

يذكر أن الاتحاد السعودي للهجن سيعلن عن البرنامج بشكل كامل يوم السبت القادم 16 شوال 1439هـ، الموافق 30 يونيو 2018م.