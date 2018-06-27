ثعلب يتسلل إلى فراش إمرأة
أٌصيبت امرأة بالصدمة والرعب، عقب عثورها على ثعلب في منزلها أثناء ذهابها للنوم.
وكانت اكتشفت ماريوم أوين 64 عاما وجود الثعلب بعد أن عثرت عليه واقفا على سريرها قبل خلودها للنوم، الذي كان قد تسلل من باب المنزل الأمامى وتجول بالمنزل دون علمها.
قالت المرأة التي تعيش بهيرتفوردشاير، إنها كانت متفاجئة ولم تخف من التقاط صورة له، قبل أن يخرج الثعلب من حيث أتى.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49341 ] نشر منذ يومين
مسير ,, ومؤدب ,,
,, يوم شاف ماهو مرغوب فيه خرج بكل هدوء ,,
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 1815 ] نشر منذ يومين
هو يامسير جايهم ضيف ياابومحمد مثل ماقلت
او انه جاي يخطب البسه قصدي القطه اللي عندهم
ويوم شاف النواظر عليه شينه طلع واستخار عن هالنسبه الشينه
وقال اللي هذا اوله ينعاف تاليه وخرج ولم يعد
— ًًً..يادافع البلا … ًًً–
ههههههههههههههههههههاااي
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30173 ] نشر منذ يومين
في بلاد الغرب الفتاة لو كتبت متزوجة أو مخطوبة
ما يدخل عليها الشباب في الخاص😒أبدا
عندنا حتى لو تكتب ميتة
يدخل واحد على الخاص
يقول لها :
أحلى جثة شفتها في حياتي😂😂😂😂 😂🏃
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qlq[ عدد التعليقات: 2569 ] نشر منذ يوم واحد
كويس
ابو داري[ عدد التعليقات: 148 ] نشر منذ يوم واحد
اعقب ياخسيس
لا وبعد هذا ثعلب توه بأول شبابه
لو لقى طفل ان كان راح عشا
محظوظة هالعجييز
غندورة[ عدد التعليقات: 10492 ] نشر منذ 10 ساعات
🤔أي صدمة وأي رعب وهي مصورته؟ “حريم”
شوي وتاخذ معاه “سيلفي وهو مبسوط وماخذ وضعية التصوير يقول خذي راحتك البيت بيتك😂