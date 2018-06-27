ثعلب يتسلل إلى فراش إمرأة

لندن(صدى):

أٌصيبت امرأة بالصدمة والرعب، عقب عثورها على ثعلب في منزلها أثناء ذهابها للنوم.

وكانت اكتشفت ماريوم أوين 64 عاما وجود الثعلب بعد أن عثرت عليه واقفا على سريرها قبل خلودها للنوم، الذي كان قد تسلل من باب المنزل الأمامى وتجول بالمنزل دون علمها.

قالت المرأة التي تعيش بهيرتفوردشاير، إنها كانت متفاجئة ولم تخف من التقاط صورة له، قبل أن يخرج الثعلب من حيث أتى.