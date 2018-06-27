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المرور توقع اتفاقية لإنشاء 5 مدارس لتعليم القيادة للنساء

المرور توقع اتفاقية لإنشاء 5 مدارس لتعليم القيادة للنساء
علي القحطاني(صدى):

وقعت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، اتفاقية لإنشاء خمس مدارس لتعليم القيادة للنساء، مع شركة تطوير التعليم القابضة.

وقالت الإدارة في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” الإدارة العامة للمرور وشركة تطوير التعليم القابضة توقعان على اتفاقية لإنشاء خمس مدارس لتعليم القيادة للنساء في عدد من مناطق المملكة ” .

يشار إلى أنه تم تطبيق قرار السماح للمرأة بقيادة المركبات في المملكة، منذ يوم الأحد الماضي.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 975 ] نشر منذ يومين

موفقين ان شاء الله

[ عدد التعليقات: 524 ] نشر منذ يومين

عقبال تغطية كافى المناطق بالمملكة

[ عدد التعليقات: 2569 ] نشر منذ يومين

التوفيق للجميع

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