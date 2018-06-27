المرور توقع اتفاقية لإنشاء 5 مدارس لتعليم القيادة للنساء

علي القحطاني(صدى):

وقعت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، اتفاقية لإنشاء خمس مدارس لتعليم القيادة للنساء، مع شركة تطوير التعليم القابضة.

وقالت الإدارة في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” الإدارة العامة للمرور وشركة تطوير التعليم القابضة توقعان على اتفاقية لإنشاء خمس مدارس لتعليم القيادة للنساء في عدد من مناطق المملكة ” .

يشار إلى أنه تم تطبيق قرار السماح للمرأة بقيادة المركبات في المملكة، منذ يوم الأحد الماضي.