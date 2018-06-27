الرئيس اليمني يرفض بقاء الحوثيين في الحديدة

فهمي محمد(صدى):

كشفت مصادر، أن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، رفض بشكل تام بقاء مليشيا الحوثي الإيرانية داخل ميناء الحديدة أو المحافظة كلها، وذلك ردًا على عرض الحوثيين الذي حمله المبعوث الدولي بقبول إشراف أممي على الميناء مشترطين بقاء وجود مسلحيهم فيه.

وأكد الرئيس اليمني للمبعوث الأممي على وجوب انتشار قوات وزارة الداخلية اليمنية داخل الحديدة، لافتًا إلى أن انسحاب الحوثيين من المحافظة هو مدخل لتطبيق القرار 2216.

وشدد ” هادي ” للمبعوث الدولي أنه من غير الممكن إدارة ميناء الحديدة، وتأمينه بمعزل عن باقي المدينة، مضيفًا: ” لا يمكن تأمين منطقة الساحل الغربي وحماية الملاحة الدولية من دون الانسحاب الحوثي الكامل من محافظة ” ، مشددًا على وجوب انسحاب الميليشيات الحوثية من ميناءي الصليف ورأس عيسى.

وأشار إلى أن الحكومة الشرعية لن تعطل عمل ميناء الحديدة بأي شكل، مؤكدًا على حرص الحكومة تجنيب المدينة أي مواجهات مسلحة، لافتًا إلى أن الحوثيون يستخدمون المدنيين دروعًا بشرية ويعتدون على المنشآت الحكومية، رافضًا أي محاولة حوثية لتجزئة الحل والمبادرة الدولية.

اقرأ أيضًا: