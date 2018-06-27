الأرصاد تصدر تحذيرا لسكان المنطقة الشرقية وتنبيها متقدما لعسير

أبها(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، تحذيرًا لسكان المنطقة الشرقية، وتشمل: ” القيصومة، حفر الباطن، الخفجي، النعيرية، الأحساء، الأجزاء المجاورة ” ، ينذر بنشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، مما يسبب في انعدام الرؤية الأفقية.

وأوضحت الأرصاد، أن هذه الحالة ستبدأ على هذه المدن بالمنطقة الشرقية، من الساعة 15:00 من اليوم الأربعاء الموافق 27/6/2018م، حتى الساعة 19:00 من نفس اليوم.

كما أصدرت الأرصاد، تنبيهًا متقدمًا لسكان منطقة عسير، وتضم: ” رجال ألمع، الشعبين، الجرف، والأجزاء المجاورة لها ” ، يحذر من استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وتوقعت الأرصاد، أن تبدأ هذه الحالة على منطقة عسير، من الساعة 14:30 من اليوم الأربعاء، على أن تنتهي في الساعة 21:00 من اليوم ذاته.