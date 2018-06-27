بعد تحويله عدد من المستفيدين للبنوك التجارية.. الحكم في 1000 قضية ضد العقاري

المدينة المنورة(صدى):

أوضحت مصادر أن محكمة الاستئناف الإدارية بالمدينة المنورة، تستعد للنظر في نحو 1000 حكم صادر من المحكمة الإدارية بالمدينة، ضد الصندوق العقاري بالمدينة وتبوك.

وجاء ذلك على خلفية قيامه بتحويل عددٍ من المستفيدين إلى البنوك التجارية، حيث ستنظر المحكمة في تللك القضايا وتصدر الحكم فيها خلال الشهر الجاري.

وكان المواطنون الذين قاموا بتحريك دعاوى ضد الصندوق العقاري، قد طالبوا بصرف 500 ألف ريال من رأسمال الصندوق للمتقدمين قبل عام ” 1432 ” هـ وعدم تحويلهم للبنوك.

يُذكر أنه تم إصدرار أحكامًا نهائية من قبل أن المحكمة الإدارية بالمدينة، ألزمت بموجبها الصندوق العقاري بعدم تحويل عدد من المتضررين للبنوك ومعاملتهم تبعًا للإجراءات المعمول بها قبل تنظيم الدعم السكني، وصرف قروضهم بقيمة 500 ألف ريال من رأسمال الصندوق.