أمير الشمالية يقلد مساعد مدير الدفاع المدني بالمنطقة رتبته العسكرية الجديدة

عرعر(صدى):

قلد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم، مساعد مدير الدفاع المدني بالمنطقة مناحي بن مونس الرويلي رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة عميد.

وهنأ سموه العميد الرويلي على الثقة الكريمة، متمنيًا له التوفيق والنجاح, حاثاً إياه على بذل الجهود المضاعفة من أجل خدمة الدين ثم الملك والوطن.

من جانبه أعرب الرويلي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية، سائلاً الله التوفيق للقيام بالواجبات على أكمل وجه تجاه كل ما من شأنه رفعة هذا الوطن الغالي، وأن يجعل هذه الترقية عوناً له على أداء عمله .