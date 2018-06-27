أمير مكة يقلد مدير مركز إدارة الأزمات رتبته الجديدة

جدة(صدى):

قلّد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين, أمير منطقة مكة المكرمة, بمقر الأمارة بجدة اليوم, الرتبة الجديدة لمدير مركز إدارة الأزمات والكوارث بالإمارة العميد زهير البسامي.

وهنأ الأمير خالد الفيصل، العميد البسامي بالترقية سائلاً الله له التوفيق والنجاح.

من جهته عبّر مدير مركز إدارة الأزمات والكوارث بالإمارة، عن اعتزازه بثقة ولاة الأمر, مؤكداً أن الترقية ستكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد.