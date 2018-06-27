مدرب الأرجنتين يأخذ رأي ميسي للعب أجويرو أمام نيجيريا

ماجد محمد(صدى):

أوضح مقطع فيديو خورخي سامباولي، مدرب منتخب الأرجنتين، وهو يأخذ رأي ليونيل ميسي، نجم التانجو، قبل إجراء تغييرات أثناء مباراة نيجيريا، أمس الثلاثاء، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بمونديال روسيا، حيث أنه طلب إذن ميسي، للدفع بالمهاجم سيرجيو أجويرو للمشاركة في المباراة.

وقال المدير الفني، لميسي: ” هل أدخل سيرجيو أجويرو، إلى ملعب المباراة؟ ” ؛ فيما دخل أجويرو بالفعل إلى المباراة في الدقيقة 80، قبل أن يحرز ماركوس روخو، هدف الفوز القاتل بآخر دقائق المباراة، ليضمن التأهل للتانجو إلى دور الـ16 من كأس العالم.

ومن الجدير بالذكر، إنه انتصر المنتخب الأرجنتيني على نيجيريا بهدفين مقابل هدف، ليحتل وصافة المجموعة الرابعة من بطولة كأس العالم المقامة في روسيا.