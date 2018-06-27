زلاتكو داليتش: كرواتيا هي الأفضل في المونديال

طلال الغامدي(صدى):

أكد زلاتكو داليتش، مدرب منتخب كرواتيا، أنه لا يوجد أفضل من المنتخب الكرواتي خلال مباريات كأس العالم بروسيا 2018م، قائلًا: ” علينا أن نثق في قدراتنا ونحترم كل منافسينا، لكننا لا نؤمن بأن أي فريق أفضل منا ” ، مضيفًا: ” إذا اعتقدنا أن هناك فريقًا أفضل منا، سيكون من المستحيل هزيمته ” .

وحذر ” داليتش ” فريقه من الاسترخاء، موجهًا النصح للاعبين بضرورة التركيز على مواجهة الدنمارك في دور الـ 16، قائلًا: ” ما تحقق قد تحقق، علينا وضع هذه المباريات في الأرشيف ونركز على مواجهة الدنمارك، فهذه هي لحظة الحقيقة وهذا ما ننتظره ” .

جاء ذلك خلال مؤتمرًا صحفيًا لـ ” داليتش ” ، بعد فوز المنتخب الكرواتي على أيسلندا، أمس الثلاثاء، بهدفين مقابل هدف، لتنهي المجموعة الرابعة في الصدارة، ضمن مباريات كأس العالم في روسيا 2018.