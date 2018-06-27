سالم الدوسري على رادار ليفربول

نواف السالم(صدى):

أكدت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي ليفربول الإنجليزي يفكر في ضم، نجم المنتخب الوطني، سالم الدوسري، صاحب الـ26 عامًا خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ويتطلع نادي ليفربول في ضم لاعب الهلال؛ حيث ظهر بمستوى جيد، خلال مباراة الأخضرأمام المنتخب المصري، في ختام دور المجموعات بكأس العالم في روسيا.