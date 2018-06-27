سالم الدوسري على رادار ليفربول
أكدت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي ليفربول الإنجليزي يفكر في ضم، نجم المنتخب الوطني، سالم الدوسري، صاحب الـ26 عامًا خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
ويتطلع نادي ليفربول في ضم لاعب الهلال؛ حيث ظهر بمستوى جيد، خلال مباراة الأخضرأمام المنتخب المصري، في ختام دور المجموعات بكأس العالم في روسيا.
نوير[ عدد التعليقات: 975 ] نشر منذ يومين
يستحق
فهد[ عدد التعليقات: 524 ] نشر منذ يومين
لاعب مميز ومتالق
من جدة[ عدد التعليقات: 112 ] نشر منذ يومين
ههههههههههههههههه
ابو محمد[ عدد التعليقات: 49341 ] نشر منذ يومين
يعني طلع على رادار الأواكس ……..؟
سعود[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ يومين
مبروك المنتخب السعودي
🇸🇦✅👍❤️😀
Mdx[ عدد التعليقات: 41 ] نشر منذ يومين
هههههههه وضحك الجميع
زعيم اااسيا[ عدد التعليقات: 203 ] نشر منذ يومين
مالي اراى ضحايا جحفلي
يضحكون
الهلال منبع النجوم
والاساطير
الحقيقه تصدمكم
والواقع يؤلمكم
والله انكم فله ههههههه
طلال[ عدد التعليقات: 1441 ] نشر منذ يومين
سمعنا والعهدة ع الراوي تنافس بين برشلونه وريال مدريد وليفربول ع سالم الدوسري وكلهم قالوا ماعندنا أي مشكلة نستبدل ميسي أوصلاح أورونالدو الأهم يجي سالم الدوسري بديل لهم 😂 #ليفربول
ماجد[ عدد التعليقات: 1354 ] نشر منذ يومين
لا لا قوية هذي. ليفربول مرة وحدة. ياشيخ خافوا الله فينا. بطلوا بكش
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 776 ] نشر منذ يومين
لا لا مو بس ليفربول حتي الستي واليوفي والبرشا والريال يبغونه وحتي نادي جبال صنعاء يبغاه
سعد العمار[ عدد التعليقات: 320 ] نشر منذ يومين
الله يهديكم المفروض منا نستقبل الخبر بطريقة مفرحة ☘️ سالم راح يمثل 🇸🇦 ويكسب المزيد من الخبرة لكي يضيف شي للمنتخب وطبعاً مع باقي زملائه ، ارجو عدم التهكم وأخذ الخبر بطريقة سيئة ، ودمتم على خير .🌴🌴🌴
ابو بدر[ عدد التعليقات: 75 ] نشر منذ يومين
ههههههههه عن جد ليفربول….
ابو وليد[ عدد التعليقات: 683 ] نشر منذ يومين
كل الشامتين سبق وان شمت بهم الهلال ومسخرهم يحاولون ولو برد سخيف ان يرفعو عن انفسهم معاناه وآلام الهزائم — المره هذي 90 في الميه من المنتخب هلالي المره الجايه لن يضمو الرمم ولن يجدو سوى نجوم الزعيم
ابو بدر المدريدي[ عدد التعليقات: 185 ] نشر منذ يوم واحد
*بدون تحيز سالم يملك مهارات عالية لاعب ممتاز جدا ومقاتل ولديه تصويبات ولاعب حماسي وسريع وصغير في العمر واتوقع له التوفيق والنجاح في حال إستمراره على التدريبات بقوة..التيرنيدو لاعب يتمناه أي نادي عالمي وليس خليجي او عربي.. سلوم تطور مستواه في أخر ثلاث مواسم وشفنا الزعيم بغيابة تحديدآ لأنه لاعب يمتع ويصنع الفرق بقوه*
بالتوفيق للترنيدو المبدع ولا عزاء للحاقدين!!👌💙💙💙💙💙💙💙💙💙
عبدالمنان بن محمد[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ يوم واحد
الله يوفقه سالم لاعب مميز وصغير في السن ولاحتراف في نادي كبير مثل ليفربول شئ جميل وتعود المصلحة الي المنتخب السعودي ومثله مثل محمد صلاح في المنتخب المصري انا اتحادي ولاكن واجب علي ان ادعم ابن الوطن