بالصور .. حامل اللقب يودع مونديال روسيا 2018

ماجد الأشرم(صدى):

ودع منتخب ألمانيا ” حامل اللقب النسخة الماضية ” كأس العالم بعد خسارتها بهدفين دون رد امام منتخب كوريا الجنوبية ، في المباراة التي جمعتهما بملعب ” كازان أرينا ” ضمن إطار الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة مجموعات كأس العالم روسيا 2018.

وذلك إحتل المنتخب ” الألماني ” المركز الثالث في المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط، ليعلن عن خروجه من بطولة كأس العالم روسيا 2018، وذلك عقب تغلب منتخب السويد على نظيره المكسيك بثلاثة اهداف دون رد.

وتعد هذه المرة الثانية التي يفشل فيها منتخب ألمانيا في التأهل إلى الدور الثاني منذ كأس العالم عام 1938.