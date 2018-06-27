” ساما ” تكشف عن آخر محاولة للتواصل مع العميل في حال تعثره

عادل الحربي(صدى):

كشفت مؤسسة النقد العربي ” ساما ” ، صباح اليوم الأربعاء، عن بعض حقوق العملاء في تعاملهم مع مؤسسات التمويل، مؤكدة أنه على جهة التمويل التواصل مع العميل، عبر قنوات التواصل المتاحة في حال تعثُّره عن السداد لمدة أكثر من 3 أشهر متتالية، مبينة أن آخر محاولة للتواصل معه، تكون من خلال ” العنوان الوطني ” .

وقالت ” ساما ” ، عبر حسابها الرسمي المخصّص لاستقبال شكاوى العملاء وتعزيز الوعي المالي (ساما تهتم) على ” تويتر ” : ” لا يحقّ لجهة التمويل الاتصال الهاتفي بالعملاء لغرض التحصيل أكثر من عشر مرات كل ثلاثين يومًا، ويجب أن يُتاح للعميل إمكانية معاودة الاتصال على الرقم الذي تمّ الاتصال منه ” .

فيما أكدت أنّه لا يحق لجهة التمويل التواصل مع العملاء عن طريق استخدام مُغلّفات مكتوب على ظاهرها كلمات تشير إلى احتوائها على معلومات تحصيل ديون مُتعثرة أو ما شابه ذلك.