سوق عكاظ يفرض مبالغ مالية على الزوار لدخوله لأول مرة

عبدالعزيز القثامي(صدى):

حدد سوق عكاظ الدخول للفعاليات بمبالغ مالية حيث حدد لدخول الزوار تذاكر للدخول، مصنفًا الزوار لفئتين الفئة الذهبية بمبلغ 75 ريال ومن مميزاتها خدمة إيقاف السيارات ومواقف سيارات خاصة والاستقبال من البوابة المخصصة لكبار الزوار والنقل بالعربات من البوابة إلى خيمة الضيافة وفرصة الدخول في السحب على الجوائز الكبرى في نهاية الفعالية، أما الفئة الثانية فهي فئة زائر العادية بمبلغ 10 ريال فقط للدخول والتجول في السوق؛ حيث تنطلق مساء اليوم الأربعاء الدورة الثانية عشرة من سوق عكاظ في موقع السوق بمحافظة الطائف.

وتحفل الدورة التي تنظمها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية الرئيسة في الطائف، بالعديد من الفعاليات الجديدة والمتميزة التي عملت عليها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وشركاؤها في محافظة الطائف خلال أشهر من الاستعدادات لهذه المناسبة المهمة.

ويحتوي البرنامج الثقافي بالعديد من الفعاليات وذلك بمشاركة عدد من المثقفين والأدباء والشعراء العرب، ويتضمن 10 ندوات ثقافية، و8 ورش عمل و3 أمسيات شعرية، ومسابقة للعروض المسرحية؛ فيما تشمل جادة عكاظ للثقافة التي تشرف عليها الهيئة العامة للثقافة فعاليات: الخيمة الثقافية، ومعرض القطع الفائزة بجوائز ومسابقات سوق عكاظ، ومعرض الخط العربي، ومعرض الفنون التشكيلية، عروض مسابقات سوق عكاظ المسرحية، معرض ألوان عكاظ والتصوير الضوئي؛ حيث تحتوي على أكثر من 150 فعالية متنوعة.

ومن جانبه، يشارك مركز الملك عبدالعزيز لجمال الخيل العربية في الدورة الثانية عشرة لسوق عكاظ من خلال تنظيم بطولة سوق عكاظ لجمال الخيل العربية لمدة ثلاثة أيام كما يشارك الاتحاد السعودي للهجن بعدد من الفعاليات منها منافسة مارثون سوق عكاظ للهجن، كما سيشارك بـ 28 مطية بأشدتها وجميع التجهيزات و تنظيم معرض تعريفي عن الهجن، وفعاليات تدريب على ركوب وسباقات الهجن.

ويقدم خلال حفل الافتتاح للسوق عمل فني كبير يتضمن لوحات مسرحية وشعرية وغنائية أعدها صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن ويشارك في تنفيذها عدد من كبار الممثلين والمطربين، كما يشمل حفل الافتتاح تسليم جوائز مسابقات سوق عكاظ التي تم اعلان الفائزين بها خلال الشهر الماضي والبالغة 15 جائزة ومسابقة تغطي مساحة واسعة من الإبداع في الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية والإنسانية.