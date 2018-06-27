” الجوازات ” : تفرض غرامة مالية عند تأخير تجديد هوية مقيم
أوضحت الإدارة العامة للجوازات، أنه يتم فرض غرامة في حالة تأخير تجديد هوية ” مقيم ” ؛ وذلك بعد انتهاء صلاحية سريان هويته، مشيرة إلى ضرورة خلو سجل المستفيد من المخالفات المرورية، عند التجديد لهويته.
وجاء ذلك ردًا على استفسار أحد المتابعين على ” تويتر ” والذي كان مفاداه: ” هل هناك غرامه على عدم تجديد إقامه زوجه مواطن، وهل يلزم تسديد المخالفات المروريه التي علي عند التجديد إقامه زوجتي ” .
وردت الإدارة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” قائلة: ” يلزم خلو سجل المستفيد من المخالفات المرورية؛ لتتمكن من إتمام الإجراء، وتُفرض غرامة تأخير تجديد هوية مقيم بعد ٣ أيام من إنتهاء صلاحية سريان هوية مقيم ” .
فهد[ عدد التعليقات: 975 ] نشر منذ يومين
يجب التدقيق مع الوافدين حتى ما توجد تجاوزات
ناصر[ عدد التعليقات: 524 ] نشر منذ يومين
هل الغرامات تختلف باختلاف المدة المتاخر فيها او لا
نوير[ عدد التعليقات: 179 ] نشر منذ يومين
بظن اكيد بتختلف اخي ناصر
الجوهرة[ عدد التعليقات: 105 ] نشر منذ يومين
الغرامة واجبة لفرض الالتزام
qlq[ عدد التعليقات: 2569 ] نشر منذ يومين
كفو …
فيصل[ عدد التعليقات: 524 ] نشر منذ يومين
لزم خلو سجل المستفيد من المخالفات المرورية
مظبوط ها الكلام
الجوهرة[ عدد التعليقات: 105 ] نشر منذ يومين
تُفرض غرامة تأخير تجديد هوية مقيم بعد ٣ أيام من إنتهاء صلاحية سريان هوية مقيم ” .
3 ايام مدة كافية حتى يظبط اموره
ابو داود[ عدد التعليقات: 219 ] نشر منذ يومين
لدي سائق خاص عمل حادث وتم ايقاف خدماته لمدة سنتين لم نتمكن من تجديد اقامته وبعد انتهاء قضيته المروريه الزمنا بدفع غرامه تاخير تجديد الاقامه رغم اننا طلبنا من المرور اعادة الخدمه للسائق ليوم واحد فقط حتى نجدد اقامته ولكن تم الرفض
فهد[ عدد التعليقات: 975 ] نشر منذ يومين
ما هو شرط التجديد تسديد الغرامات اخي ابو داوود
فهد[ عدد التعليقات: 975 ] نشر منذ يومين
بس فيك تسالهم على صفحتهم عن حالتك يمكن بيفيدزك بشئ