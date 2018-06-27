” الجوازات ” : تفرض غرامة مالية عند تأخير تجديد هوية مقيم

عادل الحربي (صدى):

أوضحت الإدارة العامة للجوازات، أنه يتم فرض غرامة في حالة تأخير تجديد هوية ” مقيم ” ؛ وذلك بعد انتهاء صلاحية سريان هويته، مشيرة إلى ضرورة خلو سجل المستفيد من المخالفات المرورية، عند التجديد لهويته.

وجاء ذلك ردًا على استفسار أحد المتابعين على ” تويتر ” والذي كان مفاداه: ” هل هناك غرامه على عدم تجديد إقامه زوجه مواطن، وهل يلزم تسديد المخالفات المروريه التي علي عند التجديد إقامه زوجتي ” .

وردت الإدارة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” قائلة: ” يلزم خلو سجل المستفيد من المخالفات المرورية؛ لتتمكن من إتمام الإجراء، وتُفرض غرامة تأخير تجديد هوية مقيم بعد ٣ أيام من إنتهاء صلاحية سريان هوية مقيم ” .