بالفيديو.. دبابة عسكرية تدمر مركبة في إشارة مرور

مينسك(صدى):

تسبب فقدان سائق دبابة عسكرية، السيطرة عليها في سحق سيارة كانت متوقفة عند إشارة مرور في إحدى طرق بيلاروسيا.

وأوضح مقطع فيديو، لحظات عبور دبابتين عسكريتين طريقًا منحنيًا في مدينة غرودنو غرب بيلاروسيا، حيث نجح قائد دبابة في عبور الطريق، فيما انعطف الثاني بدة وانحرف على الجانب الخاطئ من الطريق.

وأدى هذا الانحراف إلى سحق مركبة من نوع ” فولكسفاغن ” كانت متوقفة عند إشارة المرور، حيث أظهر المقطع سقف السيارة والجانب الأمامي منها وهما مدمران بالكامل.