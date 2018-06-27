خططوا لعمليات إرهابية.. مصرع 4 إرهابين في صعيد مصر

القاهرة(صدى):

لقى أربعة من العناصر الإرهابية، اليوم الأربعاء، مصرعهم إثر مواجهة مسلحة مع قوة أمنية في صعيد مصر.

وًرَّحت مصادر أمنية مصرية، بأن الإرهابيين تبادلوا إطلاق النار مع قوات الأمن المصرية في منطقة السوهاجية بمحافظة أسيوط في صعيد مصر

وأشارت إلى أنه قد وردت معلومات إلى أجهزة الأمن الوطني بوجود أربعة عناصر إرهابية في تلك المنطقة، وأثناء المداهمة، نشبت اشتباكات بين الطرفين أدت لمقتل الإرهابيين.

كما أفادت المصادر ، إلى أن هذه العناصر كانت تخطط للقيام بعدد من العمليات الإرهابية خلال ذكري ٣٠ يونيو، لافتا إلى أنه جار تحديد هوية الأربعة الذين لقوا حتفهم لمعرفة شخصيتهم الحقيقية