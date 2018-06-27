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انفوجراف.. حالات التسجيل بحساب المواطن للفرد الأعزب الأكبر من 18 عاما

انفوجراف.. حالات التسجيل بحساب المواطن للفرد الأعزب الأكبر من 18 عاما
علي القحطاني (صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن، حالات التسجيل للفرد الأعزب الأكبر من 18 عامًا.

وأشار إلى أن الفرد الأقل من 24 عامًا ويسكن مع الأسرة فلا يحق له التسجيل في حساب مستقل ويضاف ” تابع ” مع رب الأسرة، أما من يسكن في سكن مستقل فيسجل بحساب مستقل مع إرفاق المستندات المطلوبة لإثبات استقلالية مسكنه.

ولفت إلى أن الفرد الأكبر من 24 عامًأ فأمامه خياران، وهما: التسجيل بحساب مستقل دون أن يطلب منه إثبات استقلاليته، أن التسجيل مع رب الأسرة ” تابع ” .


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